В Якутске 50-летнего клиента кафе избили за жалобу на протухший суп

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50-летний Павел пришел покушать в одно из кафе в центре Якутска, но получил испорченное блюдо и более 20 ударов по голове. Как он позже сообщил, прохожие не пришли к нему на помощь, зато стали снимать избиение на телефон.

О случившемся пострадавший поведал изданию SakhaDay.

«Вначале не понял, но потом явственно ощутил тухлый запах мяса», — рассказал он о блюде.

Клиент пожаловался на испорченный суп работнице заведения, фиксируя это на телефон, и предложил ей понюхать самой. Но девушке не понравилось, что он наставил на нее камеру телефона.

«Набросилась на меня, я выскочил на улицу, не связываться же с ней. Они с работником увязались за мной. Парень удерживал меня, чтобы я не убежал. Девушка наносила удары и царапала лицо, пытаясь отобрать телефон. Было нанесено больше 20 ударов по голове на глазах у прохожих», — описал Павел конфликт.

По его словам, было много свидетелей, они достали телефоны и начали снимать, но никто не откликнулся на его просьбу вызвать полицию или остановить избиение. Он сам дошел до соседнего кафе и вызвал правоохранителей и скорую.

«Чувствовал себя героем плохого фильма. А ведь парень и девушка, которые меня избивали, совсем молодые, им всего 20-25 лет. И никакого раскаяния или извинений они не принесли», — поделился клиент кафе.

Позже выяснилось, что камеры на соседних зданиях зафиксировали конфликт и кражу сотового телефона. Но Павел опасается, что виновные останутся безнаказанными.

«Хозяин кафе приходил в отдел, вел себя нагло, здоровался, как со знакомыми. Избившие меня работники с прибывшими полицейскими вели себя по-приятельски, шутили», — поделился он впечатлениями.

Кафе называется «Дустлик», оно находится на улице Орджоникидзе, 5Б.

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