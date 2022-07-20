Экс-сотрудник Ykt.Ru рассказала о жизни после закрытия медиапортала

Фото из архива Ларисы Ноевой

Бывший журналист редакции News.Ykt.Ru Лариса Ноева рассказала о переменах в своей жизни после сокращения. Об этом она рассказала в своем блоге на сайте Drom.ru.

Крупнейший информационный ресурс Якутии — портал Ykt.Ru официально объявил о своем закрытии 9 марта этого года. Как объяснил создатель сайта Арсен Томский, решение о закрытии было принято, чтобы «не превратиться в провластный, цензурируемый ресурс, прислужливо поддерживающий все принимаемые наверху решения». Сейчас на портале работают только коммерческие сервисы объявлений, поиска работы и заказа еды.

По оценке Ларисы Ноевой, редакция Ykt.ru держала в тонусе весь город и республику

«По нашим статьям возбуждали проверки, заводили уголовные дела, люди обретали крышу над головой. Как пример: год мы работали над открытием движения на улице Кирова в центре города, которая была закрыта якобы в антитеррористических целях, а на самом деле служила парковкой для чиновников администрации края. Всех хороших дел не перечесть, иногда хватало одного звонка, чтобы решилась чья-то проблема», – ностальгирует журналистка.

Она отметила, что после сокращения испытала шок и боль, но до сих пор гордится, что была частью этой команды.

«Потеря любимой работы — это настоящая драма… Еще вчера ты была всем нужна, телефон не замолкал, а потом резко наступает тишина. Конечно, в первое время звонят, сочувствуют, сопереживают, предлагают помощь, а ты бравируешь, говоришь, что все путем, нормально, предложений куча, а на самом деле толком ничего нет и ночью не можешь уснуть из-за приступов тахикардии. С каждым днем мне все меньше хотелось двигаться и даже дышать», – делится Лариса.

Оправившись от первого шока после сокращения, девушка занялась ремонтом своего автомобиля, что, по ее словам, взбодрило ее дух. После чего вместе с подругой взялась за неожиданную халтуру: мастерила ловушки для мошкары в гараже.

Также девушка участвовала в организации развлекательного мероприятия «Дискотека 2000-х», но быстро поняла, что шоу-бизнес — не для нее.

«На подготовку ушло 1,5 месяца, но дело провалилось. Бралась за любую работу: с девчонками мыли полы, красили, таскали столы, что для нас, офисных планктонов, было тяжело. В плюсе только опыт тяжелой физической работы», – вспоминает она.

В поисках работы журналистка брала мелкие заказы и оказывала предпринимателям информационные услуги. Недавно через Центр занятости записалась и прошла курсы кройки и шитья.

Одним из последних ярких событий в ее жизни стал перегон автомобиля из Владивостока в Якутск. Тем не менее, по признанию Ларисы, если еще в начале года жизнь девушки была размеренна и распланирована, то после закрытия Ykt.Ru по сей день она не может обрести себя прежнюю.

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