Как купить автомобиль в Японии и перегнать его в Якутск

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В середине мая рубль начал неожиданно укрепляться, и темой дня для жителей Дальнего Востока стала покупка автомобиля на японских аукционах. Как это можно сделать, на личном опыте проверила автомобилистка Лариса Ноева. Ее статья вышла на сайте Drom.ru.

Бюджет: 650 тысяч рублей.

Марка машины: Toyota Ractis, 1,5 л.

«На аукцион!»

В Японии чем дольше срок эксплуатации автомобиля, тем дороже транспортные налоги, стоимость техосмотра — одним словом, японцам дешевле купить свежую машину. Россиянам это на руку. Но, как пишет автор статьи, никто не может рассчитать до рубля итоговую сумму автомобиля, когда он прибудет в Россию.

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В аукционе могут участвовать только юридические лица (обычно они из России, но зарегистрированы в Японии). Частное лице может выбрать машину, открыть счет, перечислить деньги, но оформление все равно идет через аккредитованные фирмы. Лучше все действия доверить профессионалам.

Машина выходит на аукцион, делаются ставки, прозрачности нет, просто ставят перед фактом — либо выиграл, либо нет. Чья ставка выше, тот и забирает машину. Плюс надо заплатить за транспортировку в порт и погрузку на судно.

Второй этап поставки машины — прибытие в порт Владивостока. Здесь растаможка зависит от официального курса евро в тот день, когда документы пройдут регистрацию. То есть фактически автомобиль может уже долго стоять в России, но стоимость растаможки будет определяться по факту готовности документов. Плюс еще некоторые платежи — сертификат безопасности, электронный ПТС и прочее. Отдельно считается оплата стояночного места и плата за перевозку.

Учитывая, как плавает курс евро, считать, сколько придется заплатить за растаможку, — это лотерея.

«Не хочу даже представить ужас тех людей, чьи машины вышли из Японии до начала спецоперации, а документы „дошли“ при взлете евро до 132 рублей», — пишет Лариса.

Подходящая машина поступила на аукцион через день после начала мониторинга. 2013 год, пробег — 51 000 км (выяснилось, что японцы округляют пробег в большую сторону, по факту он оказался 50 588), комплектация G, климат/круиз-контроль, передний привод, оценка по аукциону — 4. Есть «коцки» на порогах, и меняли дверь багажника. Из ориентировочного расчета курса евро в 70 рублей по факту автомобиль должен был обойтись примерно в искомые 650 000 рублей.

Задаток в 50 тысяч рублей был отправлен еще 20 мая, позже — еще 200 тысяч. 25 мая Ларисе сообщили, что ставка сыграла и «Рактис» теперь принадлежит ей. На самом аукционе автомобиль обошелся в 130 тысяч рублей, 110 тысяч составили транспортировка и погрузка. Итого затраты на японской стороне — 240 000 рублей.

За это время курс евро каждый день опускался. В начале июля, когда документы на машину попали на таможню, он был 54,06 рубля, и теоретически экономия могла составить 15-20 тысяч рублей. Но этого не случилось: в то время, как «Рактис» плыл по морю во Владивосток, загорелось судно «Ангара», на борту которого было 570 машин. Из-за этого перевозчики резко подняли цены на доставку, и экономия составила только семь тысяч рублей

Во Владивостоке

Сэкономленные деньги ушли на замену масла во Владивостоке, плюс оплата стоянки, мойки и прочих мелких расходов.

Российская таможня запросила 410 000 рублей — почти в два раза дороже себестоимости машины в Японии. Тем не менее покупательница уложилась в бюджет.

Как пишет Лариса, изначально она договаривалась с братом о перегоне машины в Якутск. Но у того поменялись планы, и девушка опубликовала предложение в сервисе объявлений. Предложила 60 тысяч рублей — расходы на гостиницу, бензин и питание, но дополнительно по чекам оплата сопутствующих расходов. Некоторые фирмы предложили ей свои услуги за 50 тысяч, но она отказалась из-за плохих отзывов.

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Она позвонила в сервис железнодорожных перевозок. Как оказалось, одна выгрузка из контейнера в Нижнем Бестяхе обходится в 29 тысяч рублей. Плюс к этому погрузка во Владивостоке и сам путь — в итоге выходила внушительная сумма.

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В итоге она решила перегнать свою машину сама.

В июне билет на прямой рейс до Владивостока стоил около 15 тысяч рублей. Однако все вокруг советовали ей ждать растаможки и оперативно брать билет на ближайшую дату. Лариса прождала до июля, и билет обошелся ей в 25 200 рублей. И это еще считается дешевым вариантов: июль — сезон отпусков, выездов, цены на авиабилеты взлетели.

Во Владивостоке ее встретил друг Евгений. По его словам, якутянке очень повезло с покупкой машины.

«На аукционах Японии сейчас ажиотаж, суда переполнены, перестой на стоянках таможни бьет все рекорды. Японцы не дураки, начали поднимать цены примерно на 20–30%, курс постоянно меняется. Ты просто вовремя купила „Рактис“. Если бы не пожар на пароме, было бы еще лучше. Я такой „Рактис“ во Владивостоке легко продал бы за 800 тысяч», — сообщил он ей.

Также он отметил, что в Японии законы суровые, и там не скручивают спидометр, с техосмотром все строго. За нарушение может грозить до уголовной ответственности. Поэтому можно быть уверенным, что машина точно соответствует документам.

Перегон в Якутск

Расстояние от Якутска до Владивостока — 3096 километров.

После Низководного моста следует широкая трасса в четыре полосы. Поток машин оживленный. Средняя скорость — 120 км/ч.

Вдоль трассы много кафе, гостиниц, стоянок. Стоимость номера гостиницы в Биробиджане — 2500 рублей. С кондиционером и ванной. В Тынде — 3500 рублей, был вариант с подселением за 950 рублей.

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За 50 км до Тынды асфальт заканчивается и начинается гравийная дорога. Отсюда до Якутска по пути нормальных гостиниц нет, заметно реже попадаются кафе, гравийных участков все больше, появляются опасные ямы на асфальте, рассказывает автомобилистка. К тому же бензин стоит дороже.

В Якутске

Оформление страховки в Якутске обошлось ей в 6500 рублей, техосмотр — 1500 рублей (для машин старше четырех лет требуется диагностика). Автовладелица подала через портал госуслуг заявку на постановку на учет, оплатила госпошлину в 350 рублей и прошла визуальный осмотр в ГИБДД. На следующий день по записи ей выдали СОР, на основании которой девушка заказала у частников номер. В ГИБДД выписали штраф в 1500 рублей за то, что после оформления электронного ПТС в течение десяти дней не поставила автомобиль на учет.

Итог

Всего расходы на перегон составили около 45 тысяч рублей. На гостиницы ушло 7500 (но можно сэкономить на хостелах или с подселением). На бензин потратила 9600 рублей, еще половина бака оставалась. Во Владивостоке АИ-95 стоил 50,72 рубля, в Якутске — 57,7. На еду ушло не так много — порядка четырех тысяч рублей: девушка накупила на тысячу рублей продуктов для перекуса и воду, а в кафе заказывала только супы.

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