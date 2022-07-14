В Якутске демонтировали памятник Ленину на одноименной площади

Фото: t.me/pranyamedia

В ночь на 14 июля без особой шумихи в городе Якутске был снят с постамента памятник Владимиру Ленину, который 55 лет украшал собой главную площадь столицы.

Фото: t.me/pranyamedia

Свидетелями исторической перемены стали случайные прохожие, которым удалось снять фотографии и видео.

Фото: t.me/pranyamedia

Фото: t.me/pranyamedia

Ранее сообщалось, что памятник отремонтируют за 19,7 миллиона рублей. Реставрационные работы должны завершиться к сентябрю, а на 2023 год запланированы благоустройство и отделочные работы на месте памятника, а также обратный монтаж с возведением фундамента и постамента. Непосредственно реставрацией памятника займется дизайн-студия «Уран».

Фото: t.me/pranyamedia

Так как работы по демонтажу были проведены ночью, то утром абсолютное большинство спешаших на работу горожан были сильно удивлены изменившемуся облику столицы. Корреспондент «КП-Якутия» заснял, как сейчас выглядит оставшаяся без присмотра вождя площадь.

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

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