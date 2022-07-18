Все дома в Верхоянске и селе Боронук Якутии освободились от воды

Фото: оперштаб Якутии

В городе Верхоянске и селе Боронук вода спала и все дома в населенных пунктах освободились от воды, сообщает региональный оперштаб.

В Верхоянске уровень воды опустился ниже критической отметки. Ранее в городе было подтоплено 92 приусадебных участка, 62 жилых дома с населением 80 человек, включая 32 ребенка.

Всего здесь эвакуировали 190 человек: 33 человека, в том числе 19 детей, поселились в двух пунктах временного размещения; 157 человек, в том числе 31 ребенок, — у родственников и знакомых.

В селе Боронук Бабушкинского наслега проживает 309 человек. Здесь из 60 жилых домов были подтоплены 50 приусадебных участков, 47 жилых домов с населением 223 человека, в том числе 83 ребенка.

В селе эвакуировали 207 человек: семеро, в том числе двое детей, переехали в два пункта временного размещения; 200 человек, включая 52 несовершеннолетних, — к родственникам и знакомым.

В районном центре Батагай уровень воды также идет на спад. Насыпь, возведенная спасателями, работниками предприятий, местными жителями, не дала воде проникнуть в населенный пункт. К этим работам было привлечено 80 человек, семь единиц специализированной техники. Продолжается круглосуточное дежурство.

С начала первой волны паводка затоплено уже девять населенных пунктов в республике: одно село в Кобяйском и восемь населенных пунктов в Верхоянском районах. Везде причиной послужили сильные дожди и повышение уровня воды в реках.

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режим ЧС регионального характера в ряде поселений Верхоянского района и селе Себян-Кюель Кобяйского района. На данное время вода ушла из всех ранее затопленных населенных пунктов.

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