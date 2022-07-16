Восстановительные работы в Верхоянье должны завершиться к 30 сентября

Фото: «Вести Верхоянья»

Не позднее 30 сентября должны быть завершены все восстановительные работы в Верхоянском районе, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В эти дни будет разработан комплекс мер по ликвидации последствий дождевого паводка и помощи населению, который в середине следующей недели утвердит глава республики Айсен Николаев.

«Мы должны не позже 30 сентября завершить все восстановительные работы. Некоторые виды работ надо завершить раньше, но в целом это крайний срок. К 20 июля необходимо разработать и утвердить комплекс мер по ликвидации последствий дождевого паводка», — сказал 15 июля глава Якутии на совещании с членами правительства и поставил перед ними ряд задач: от подготовки к отопительному сезону до привлечения волонтеров.

Также будет сформирован штаб по ликвидации последствий дождевых паводков в Верхоянском районе и помощи пострадавшему населению. Восстановительные работы должны быть незамедлительно начаты в тех населенных пунктах, откуда вода ушла.

С начала первой волны паводка затоплено уже восемь населенных пунктов в республике: одно село в Кобяйском и семь населенных пунктов в Верхоянском районах. Везде причиной послужили сильные дожди и повышение уровня воды в реках.

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