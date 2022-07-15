Нестыковочка. Выкладка тротуаров на проспекте Ленина в Якутске затрудняется из-за покосившихся ступенек и кривых фасадов

Фото: KP.RU

В середине июня на проспекте Ленина начали выкладывать тротуарные плитки из гранита. Как выяснилось, ремонт требуется не только проезжей части. «КП – Якутия» узнала, с какими проблемами столкнулись строители во время ремонта главной улицы Якутска.

Новенькие тротуары и старые здания

По проекту реконструкции тротуар на проспекте Ленина должен быть выложен от фасада зданий на одной стороне до фасада на другой. Но строители столкнулись с проблемой, им не удается пристыковать гранитные плитки к большинству зданий.

Тротуар не стыкуется со зданиями на проспекте Ленина. Фото: KP.RU

– У некоторых крылечек наблюдается большой износ, из-за чего мы не можем качественно провести к ним примыкание. Необходимо, чтобы собственники привели их в соответствие и отремонтировали свои крылечки – сказал главный специалист отдела по дорожному строительству МКУ «Главстрой» Денис Стацюк.

Печальная картина: свежевыложенная гранитная плитка и корявое крыльцо. Фото: KP.RU

Эту проблему управление архитектуры Якутии поднимало еще в апреле, призвав собственников и предпринимателей заняться ремонтом фасадов и входных групп.

За два последних месяца специалисты архитектурного бюро «База 14» и дизайн-студии «Сулусчаан» разработали проекты ремонта входных групп для 16 зданий по проспекту Ленина. Эти идеи предлагается воплотить собственникам.

– Мы подготовили проекты. Архитектурно-художественную концепцию город примет как приложения к правилам благоустройства, это будут обязательные требования. Надеемся, что собственники зданий найдут возможности для того, чтобы привести в порядок фасады и входные группы. Это очень важно, тогда в нашем городе будет совсем другая картина, – сказала главный архитектор республики Ирина Алексеева.

Поврежденные фасады зданий не только портят вид, но и усложняют работу укладчикам тротуарной плитки. Фото: KP.RU

Она подчеркнула, раз существует ответственность подрядчиков за качество дорожных работ, то должна быть и ответственность собственников за состояние дома.

Работу с собственниками зданий ведут городские управы, но пока ремонт никто не провел. По словам представителя «Главстроя», в Центральном округе многие предприниматели готовы поддержать проект реконструкции, но, ссылаясь на коронавирус и падение клиентопотока из-за ремонта, не располагают финансами, чтобы оплатить реконструкцию фасадов и входных пристроек.

Кто отвечает за свалки под домами

Одну из неожиданных проблем строители обнаружили под зданиями на проспекте Ленина. Оказывается, почти под каждым из них скопилось много мусора, который никто не убирает.

Администрация города планирует проработать этот вопрос. По словам главы административной комиссии Якутска Феликса Антонова, за состояние зданий, в том числе под домами, должны отвечать управляющие компании.

Под многими зданиями в центре Якутска скопился мусор, который никто не убирает. Фото: KP.RU

Кроме того, собственникам еще предстоит поработать над водосточной системой. Как отметил главный специалист отдела по дорожному строительству «Главстрой» Денис Стацюк, проект проспекта Ленина предусматривает строительство поперечного водоотводного лотка, и на многих зданиях необходимо нарастить водосточные трубы, чтобы вода с крыш попадала на проезжую часть.

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