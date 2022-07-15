Под домами на проспекте Ленина в Якутске строители сделали неожиданную находку

Фото: KP.RU

Под центром Якутска скопилась вода, это обнаружили строители во время рытья котлована на проспекте Ленина. Как узнала «КП – Якутия», вода замечена под некоторыми зданиями.

В среду главный архитектор Якутии Ирина Алексеева проверила ход работ на главной улице Якутска. Одной из проблем, которой с ней поделились строители, стала вода под зданиями в центре города.

Представитель МКУ «Главстрой» продемонстрировал это, бросив камень в трубу для инженерных изысканий, после чего раздался громкий плеск воды. Отмечалось, что это могут быть талые воды или протечки от самих домов, в любом случае строителей обеспокоило, что здания стоят на таком грунте.

Чтобы выяснить происхождение этой воды, на проспекте Ленина возьмут пробы для анализа.

Через эту трубу возьмут пробы воды из-под земли для анализа. К завершению ремонта ее уберут. Фото: KP.RU

По словам главного архитектора Якутии, если причина появления воды под домами — это протечки, то это уже глобальная проблема, о которой нельзя молчать. Она напомнила о разрушении здания на Ленина, 27 в 2015 году и появлении трещин на домах 40 и 42.

– В целом, нужно поднимать вопрос о техническом состоянии зданий. Мы все знаем, что большое количество домов в аварийном состоянии, это глобальная проблема, которую надо ставить перед Минстроем и окружной администрацией. Нужна техническая оценка и изыскания. Это отдельная работа, отдельное финансирование, но промолчать мы не можем, – отметила Ирина Алексеева.

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