Глава Якутии пообещал, что «ни один пострадавший» от паводка не останется без помощи

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев пообещал оказать помощь каждому жителю, пострадавшему от половодья. Сегодня чиновник побывал в затопленном Верхоянском районе – Николаев посетил оказавшиеся под водой села и встретился с жителями.

«В первую очередь будет оказана помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Ни один человек, которому помощь положена, ни один пострадавший не останется без помощи», – заявил глава.

При этом на встречу с Николаевым пришли жители, которые уже не первый раз пострадали от паводка. Они рассказали, что в предыдущие годы компенсация не соответствовала нанесенному ущербу и гражданам приходилось восстанавливать жилища самостоятельно. Глава Якутии заверил, что в этот раз такой ситуации не произойдет.

«Ситуация осложняется тем, что здесь, в арктических районах, интернет работает крайне слабо, и загрузить любой документ - это подчас непростое испытание. Но это не оправдание того, чтобы люди остались без помощи со стороны государства. Все, что человеку положено по закону, он должен получить. Это главное условие, которое сегодня поставлено мною», – заверил Николаев.

Отметим, что накануне глава Якутии подписал указ о введении режима ЧС в затопленных селах. По его словам, это сделано для скорейшего восстановления населенных пунктов после паводков. Госкомиссии выехали в районы для подсчета ущерба уже сейчас, не дожидаясь окончания потопов.

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