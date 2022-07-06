В Якутске почти за 20 миллионов отремонтируют памятник Ленину

KP.RU

Власти Якутска отремонтируют памятник Ленину на одноименной площади в центре города. Как пишет телеграм-канал Yakutsk News, цена вопроса – 19,7 миллиона рублей. Все реставрационные работы должны завершиться к 10 сентября.

Перед началом реконструкции на площади Ленина начали выкапывать цветы с клумб. Это связано с тем, что для реставрации придется раскопать клумбы, где высажены цветы.

Сам памятник Ленину вскоре демонтируют и перевезут на временное хранение. Работы будет проводить дизайн-студия «Уран».

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