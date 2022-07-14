Миллионный житель Якутии: мы подсчитали, когда он должен появиться

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Редакция «КП — Якутия» на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики Саха(Якутия)стат подсчитала, когда примерно должен родиться миллионный житель Якутии.

Ребенок, рождения которого ждет вся республика, появится на свет в ноябре. Предполагаем, что это будет мальчик и, возможно, его назовут Артем.

Как мы пришли к такому выводу

На 1 января 2022 года население региона насчитывало 992 115 человек. За шесть месяцев текущего года родилось 5375 малышей — это в среднем 895 детей в месяц.

Сколько за это время умерло, прибыло в республику и убыло — неизвестно. Поэтому мы взяли за основу прошлогодние цифры.

На 1 января 2021 года население республики составляло 981 971 человек. Т.е. за прошлый год число жителей региона увеличилось на 10 144 человека, при этом родилось 12 177 детей, умерло 10 540 человек (в среднем 878 человек в месяц). Разница между прибывшими и убывшими из республики — 8507 человек (708).

Таким образом, если взять за основу, что на начало текущего года численность населения составляла 992 115 человек, а в среднем за месяц рождается 895 детей, умирает 878 человек, приезжает 708, то миллиона мы должны достигнуть в ноябре.

Почему мальчик?

Из 5375 детей, родившихся за первое полугодие 2022 года, 2810 — мальчики и 2565 — девочки. Перевес небольшой, но все же.

Артем — самое популярное имя за последние три месяца, которое выбирали родители для сыновей. Также вероятны варианты Максим, Лев и Александр.

Конечно, человек предполагает, а господь располагает. Посмотрим, сбудутся ли прогнозы.

Таблица: KP.RU

Следует отметить, что статистика естественного прироста населения республики весьма печальная: несмотря на всякого рода программы поддержки, с каждым годом рождается все меньше детей, а умирает все больше людей. И если бы не переезд в нашу республику граждан из других регионов, то мы, скорее всего, никогда бы не достигли численности населения в миллион человек.

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