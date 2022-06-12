Момент ДТП на автостраде 50 лет Октября в Якутске попал на видео

Фото: скриншот видео

12 июня около 11 часов утра на автостраде 50 лет Октября в Якутске произошло ДТП: водитель на большой скорости врезался в другую машину, стоявшую на светофоре.

Авария произошла недалеко от торгового центра «Ураса Молл», сейчас на этом участке затруднено движение автотранспорта.

Как сообщили «КП-Якутия» в ГИБДД Якутии, по предварительной информации, водитель Toyota Carina не справился с управлением и совершил столкновение c Toyota Land Cruiser Prado, потом с Toyota Land Cruiser 200. Пострадал один пассажир, несовершеннолетний ребенок.

Виновник аварии, судя по всему, скрылся с места проишествия пешком.

Фото: ЯСИА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хангаласском районе возле зоопарка «Орто Дойду» столкнулись две машины (подробнее)