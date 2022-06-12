В Хангаласском районе возле зоопарка «Орто Дойду» столкнулись две машины

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Вечером 11 июня возле зоопарка «Орто-Дойду» со стороны Покровска Хангаласского района произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

48-летний водитель на Toyota Ipsum выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Toyota Allion под управлением 28-летнего водителя.

В результате аварии Toyota Allion съехала с проезжей части в правую сторону.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Toyota Ipsum, помимо водителя, находились трое пассажиров 18, 19, 20 лет, из них двое получили ранения различной степени тяжести. Один пассажир и сам водитель не пострадали.

В Toyota Allion пострадала 29-летняя пассажирка, водитель травм не получил.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Водитель Toyota Ipsum имеет 9-летний водительский стаж, за год привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД один раз. Водитель Toyota Allion имеет стаж в 10 лет, за прошедший год по линии ГИБДД привлекался 12 раз по различным статьям. Оба водителя были трезвы.

Госавтоинспекция напоминает, что выезд на полосу встречного движения является самой распространенной причиной дорожных происшествий, при которых гибнут и получают тяжелые травмы участники дорожного движения.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

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