Забытые герои

Как же сложилась судьба людей, благодаря которым она была построена.

Один из них, Дудников Александр Николаевич, в 1977 году, молодым специалистом приехал в Якутию, строить железную дорогу Тында – Беркакит. Получив необходимый опыт работы, со своим коллективом мехколонны №158, успешно работал на строительстве железнодорожных путей Южно-Якутского угольного комплекса и в 1982 году передислоцировался на Большой БАМ, в Читинскую область. В нехоженной тайге создавал все условия для жизни коллектива и производственной деятельности. Мехколонна в год стыковки была одним из лучших подразделений треста «Бамстроймеханизация». Но Якутия не отпускала и в 1985 году, во главе другого коллектива мехколонны №154 он одним из первых прибыл на строительство линии Беркакит-Томмот-Якутск. Вскоре в посёлке Солнечный, возле города Алдана вырос благоустроенный посёлок и отличная производственная база. Всё это было сделано без новых ресурсов, так как уже начали сказываться проблемы перестройки и развала Советского Союза. В дальнейшем, оставаясь верным избранной цели строительству железной дороги до станций Алдан, Томмот, Александр Николаевич возглавляет генподрядные организации СМП-574, СК «Сахатрансстрой». Постоянно заботясь о трудовых коллективах в условиях остановки финансирования, невыплаты заработной платы, убеждал людей, что надо идти вперёд несмотря ни на что. Строители в 1992 году приводят железную дорогу в Алдан, в 1977 году в Томмот.

В 2002 году Александр Николаевич Распоряжением Президента РС (Якутия) Штырова В.А. назначается ген. Директором ОАО АК «Железные дороги Якутии». Последовала напряжённая, кропотливая работа по созданию кадрового железнодорожного предприятия для эксплуатации линии включая пассажирское движение. 28 августа 2004 года Дудников А.Н. вместе с коллективами строителей железнодорожной магистрали дает «первый гудок» отправке пассажирского поезда со станции Томмот. Железная дорога заработала в полном объеме. Комфортабельные вагоны на Нерюнгри, беспересадочные вагоны в Хабаровск, Москву, увеличение грузовых перевозок – всё это стало реальностью.

Когда поступило предложение возглавить стройку железной дороги от Томмота до Якутска в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2004 года №242, Дудников А.Н., не задумываясь, согласился, вернулся на трассу и возглавил стройку только уже в качестве ген. директора Якутского филиала ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой». Это был естественный для него шаг.

27.04.2005 в г. Алдане руководством Республики Саха (Якутия): Президентом В.А. Штыровым и Председателем Правительства Е.А. Борисовым торжественно открыты работы на стройке по реализации грандиозного проекта по строительству железной дороги «Томмот – Кердем». В своем выступлении В.А. Штыров отметил, что в республике, где пока на 1 кв.км. приходится только 15 см железной дороги, строительство магистрали до Якутска станет настоящей революцией и поблагодарил всех строителей за верность республике. Выполнять эти решения правительств России и Якутии поручено бывшим бамовцам, составляющим абсолютное большинство коллектива Якутского филиала ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», под руководством А.Н. Дудникова.

Стройка являлась долгосрочным приоритетом развития экономики республики, была призвана обеспечить на долгую перспективу промышленное развитие юга Якутии, богатого природными ресурсами и являлась одним из ключевых объектов федеральной целевой программы «Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 – 2005 г.г. и до 2010 года». Строительство не должно было ограничиться станцией Кердем, определенной как ближайшая точка с выходом на правый берег реки Лена. Как сказал Министр Регионального развития РФ Владимир Яковлев на выездном совещании 19.08.2005: дальше Якутск, потом Магадан и до Берингова пролива. По результатам совещания было принято постановление, которым предусмотрено содействовать ускорению строительства железнодорожной линии Беркатит – Томмот – Якутск с завершением ее строительством совмещенного автомобильно-железнодорожного моста через Лену в 2010 году. Строительство железной дороги сделало возможным освоить промышленную зону, обладающую богатейшими полезными ископаемыми, создать новые производства, решить вопросы обеспеченности занятости населения, возвести новые поселки и города.

В январе 2006 г. отмечал значение строительства железной дороги «Беркатит – Томмот – Якутск» и президент России Владимир Владимирович Путин при проведении в Якутске совещания по вопросам социально – экономического развития. В дальнейшем, В.В. Путин давал однозначные установки по строительству моста через реку Лена на совещаниях с участием президента Республики Саха (Якутия) В.А. Штырова.

За время строительства было обустроено 444 км. железнодорожного полотна, возведены 332 искусственных сооружения, в том числе 75 мостов. Уложено 439,9 км. главного пути и 33,6 км. станционных путей. Вдоль дороги построили 93 здания и сооружения, включая станции, разъезды, линии связи, объекты электроснабжения и т.д. Чтобы все это появилось, к работам привлекли свыше 600 единиц техники и до 5000 строителей.

Эту дорогу можно назвать научной лабораторией. В процессе ее проектирования и строительства было подготовлено множество фундаментальных научных трудов, посвященных проблемам сохранения вечной мерзлоты, выработаны рекомендации по возведению земполотна в условиях, когда в основании находятся льдонасыщенные грунты.

Строительство железной дороги Томмот – Кердем проходило в сложных климатических условиях. Короткое северное лето незаметно переходит в суровую зиму, когда температура может опускаться ниже 50 градусов. Несмотря на это строители достигли «бамовских» темпов строительства, уложив за один год 180 км рельсошпальной решётки. Это позволило на один год раньше срока прийти с укладкой на станцию Нижний Бестях.

«Золотое звено» было уложено 15.11.2011 в присутствии Президента РФ Медведева Д.А., который напомнил о том, что строительство этой дороги из – за отсутствия финансирования растянулось на несколько десятилетий, но последний ее этап пройден ударными темпами. «Нужно соединить магистраль с Якутском, «пройти» мостовым переходом через Лену, - сказал Президент. – Обязательно сделаем это, можете не сомневаться…»

Но для реализации этого плана деньги выделены не были, а непродуманные, не дальновидные решения заказчика не принятие инфляционных коэффициентов к сметным ценам, (инфляционное удорожание в 2014 г. составило 24%), уменьшение стоимости контракта почти на 1 млрд руб. без уменьшения объемов строительства, изменение проекта в нарушение условий контракта и как следствие, задержки проектирования и строительства на 1,5 года) вовсе привели к банкротству головных исполнителей : ООО «Корпорация «Трансстрой - Восток» и ООО «Еловское Трансстрой». Но они, несмотря ни на что, выполняя государственный заказ по строительству стратегического объекта, продолжили работу и в 2014 г. сдали линию во временную эксплуатацию. Более того, уже находясь в процедуре банкротства, эти предприятия выполнили сложную инженерную задачу по подготовке и сдаче исполнительной документации по железной дороге Томмот – Кердем – Нижний Бестях. Объём её составил три 20 – ти тонных контейнера документов.

Говоря о стоимости строительства, следует отметить, что цена 1 км железной дороги Томмот – Кердем – Нижний Бестях составила 108,1 млн. руб., что более чем в полтора раза ниже, чем в других регионах как по уже реализованным, так и по еще действующим проектам строительства железной дороги.

За трудовые достижения Дудников А.Н. награжден медалью «За строительство Байкало – Амурской магистрали», присвоено звание «Почетный транспортный строитель», «Заслуженный строитель Российской Федерации», «Почетный железнодорожник РФ», академик Академии транспорта, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), награжден юбилейной медалью «30 лет начала строительства БАМа», знаком отличия республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть», орденом «Святителя Иннокентия». За строительство железной дороги до станцию Нижний Бестях Президентом РС (Я) награжден высшей наградой республики – «Орден Полярная звезда». Александр Николаевич являлся депутатом Государственного собрания ИЛ Тумен трёх созывов, более десяти лет возглавлял Транспортный Союз РС (Якутия), награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания РФ за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально – экономическое развитие и совершенствование законодательства РС (Я).

За бескорыстный вклад и поддержку благотворительного движения Дудников А.Н. вписан в Золотую книгу меценатов и попечителей РС (Я).

Когда мы брали интервью, то Александр Николаевич, рассказал: «На БАМе мы работали с энтузиазмом, боевым настроением! Потом её назвали «стройкой в никуда». В ходе строительства «Беркакит - Томмот – Якутск (Нижний Бестях)» также работали, не жалея себя. И опять удар! Прекращение финансирования и вот здесь наступил самый тяжелый период, когда пришлось выживать без денег в условиях долгов. Но и эту задачу мы не могли не выполнить, так как от нас зависело все: от обеспечения людей всем необходимым до сохранности имущества предприятия в условиях Крайнего Севера. Я думал, что это самые тяжелые времена, но, как оказалось все ещё впереди. Зацепившись за то, что имеются не оплаченные долги по строительству железной дороги перед организациями, не обращая внимание на тот факт, что данная задолженность образовалась по вине госзаказчика (изменения в проекте, приведшие к простою, плюс к этому не принятие мер к пересмотру первичных сметных цен вследствии инфляции, сбои в финасировании, приведшие к росту издержек на строительство, снижение стоимости контракта почти на 1 млрд. без уменьшения объемов работ), что установлено специалистами и судами в ходе рассмотрения хозяйственных споров, не установив ни копейки, потраченной не на цели строительства, начиная с 2016 года со стороны правоохранительных органов республики в отношении меня происходит откровенная травля, конца которой не видно».

Сначала Следственным отделом по Алданскому району Следственного комитета РС (Я) было заведено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО «Корпорация Трансстрой Восток», а затем по сокрытию денег от уплаты налогов с ООО «Еловское Трансстрой», в расследовании которых до сих пор не поставлена точка, несмотря на всю абсурдность подозрений следователя. Так, в последнем случае по утверждению следователя ущерб причинен в результате проведения предусмотренных законодательством текущих платежей, суммой 30,40,50 тыс. руб. каждый за электроэнергию, ГСМ, продукты питания, направленные на жизнеобеспечение вахтовых посёлков, в условиях трёхсоткилометровой оторванности от ближайших населённых пунктов!

В циничности поступков следователей сложно обойти. Наглядным примером тому тот факт, что желая надавить как можно сильнее и показать свою власть, молодой, только назначенный заместитель начальника СО по Алданскому району СУ СК РС (Я) под надуманным предлогом, не имея на то законных оснований, запретил мне выезд на торжественные мероприятия, которые проходили в Центральном Доме Культуры Железнодорожников в г. Москве в честь 45 – летия строительства БАМа, участником которого я являюсь, по приглашению Героя Социалистического труда Басина Е.В.

Нужно ли объяснять, какой это был серьёзный удар для человека, для которого БАМ – это не просто стройка, а целая эпоха с семейными династиями строителей, которой он посвятил себя, не ради своего благосостояния, а ради идеи, ради страны. И что он получил в благодарность при выходе на пенсию: хамство и унижение людей в погонах, для которых все равно кто перед ними, даже не задумываясь над тем, что по их поступкам судят в целом о правоохранительных органах. «Жалуйтесь куда хотите» - вот, что Александр Николаевич слышит в ответ от следователя, который гнет свою линию и действительно, куда бы и сколько раз ни жаловался Александр Николаевич, ответ один: следователь разберется. А тот и не собирается расследовать и не в домёк это ни прокурору, ни руководителю нерадивого следователя. В отсутствие контроля следователь, несмотря на то, что собранные же им материалы свидетельствуют об обратном, пришел к выводу о совершении Александром Николаевичем преступления и невозможности его привлечения в связи с истечением срока давности уголовного преследования. При этом преступным, по его мнению, является осуществление предусмотренных законодательством о банкротстве текущих платежей, без которых не возможно выжить в условиях Крайнего Севера. Конечно же это очередное со стороны следователя незаконное решение, содержащее абсурдное утверждение, было отменено, но никто не стал выяснять, почему не было принято законное решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления?! И вот опять обещания по результатам рассмотрения уже 12 –ой по счету жалобы о том, что в ходе дополнительного расследования следователь уж точно разберётся, без ответа на казалось бы очевидный вопрос, почему нельзя было провести проверку ещё до заведения уголовного дела? Что за сотрудники правоохранительных органов, если сознательно идут на нарушение Закона, который давали присягу охранять?!

Александр Николаевич, посвятив всю свою жизнь работе ради страны и региона, даже не знал, что при выходе на пенсию судьбой ему уготовлено ещё одно испытание: жить под постоянной угрозой привлечения к уголовной ответственности за преступления, которые не совершал и терпеть издевательства, но он не теряет самообладание и как всегда готов бороться, и года ему не помеха! Несмотря на то, что недавно он отметил юбилей в 65 лет, он все также бодр и с оптимизмом смотрит в будущее, жалея только о том, что не выполнил взятые на себя обязательства: не довел рельсы до Якутска. Для него время не измеряется датами, а количеством дел на пользу Якутии и России.