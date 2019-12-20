2019-12-20T15:24:22+03:00
Общество

Глава Якутии поставил задачу разработать законопроект по запрету снюса и других никотиновых смесей

МВД республики до 30 декабря должны выявить точки продажи веществ
Ольга Донская
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С предпринимателями будут проведены разъяснительные беседы.С предпринимателями будут проведены разъяснительные беседы.Фото: ЯСИА
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В последнее время набирает обороты популярность жевательного табака, который в народе называют «снюс». Особенную популярность он имеет у детей и подростков.

В Якутии этой проблемой начали заниматься на государственном уровне. Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу перед правительством республики - до 30 декабря разработать законопроект по запрету сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин.

- В последнее время ко мне в социальных сетях стали обращаться взволнованные родители - молодежь и подростки стали употреблять «Снюс». Это никотиновая смесь, которая по данным врачей наносит вред организму - в России было официально зафиксировано несколько летальных исходов после употребления такого табака. Чтобы не допустить такого исхода в Якутии - следует незамедлительно принять меры, - написал Ил Дархан в своем Инстаграм.

Указ Айсена Николаева. Фото: Социальные сети

Указ Айсена Николаева.Фото: Социальные сети

В запрете примут участие два ведомства - сотрудники МВД должны до 30 декабря выявить точки продажи смесей, а представители министерства предпринимательства, торговли и туризма провести разъяснительную беседу с предпринимателями до 25 декабря. Также глава региона призвал обещственность принять активное участие в совместной борьбе за жизнь и здоровье детей и сообщать о всех местах торговли запрещённым веществом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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