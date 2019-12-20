2019-12-20T05:05:09+03:00
Общество

В Якутии проверили продавцов снюса: в 70% случаев подросткам продают никотиносодержащий продукт

«Молодежка ОНФ» провела контрольные закупки в 17 регионах страны
Ольга Донская
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«Молодежка ОНФ» провела контрольные закупки в 68 торговых точках, торгующих никотиносодержащими продуктами, в Якутии и еще 16 регионах, передает телеканал «Якутия 24».

Активисты Общероссийского народного фронта провели в 17 регионах страны контрольные закупки в 68 торговых точках, торгующих никотиносодержащими продуктами. Мероприятие показало: в большинстве случаев продавцы, не задумываясь, продают подросткам никотиносодержащие товары и снюс.

Рейды «Молодежки ОНФ», прошли в Якутии, Астраханской, Новосибирской, Ленинградской, Саратовской, Тамбовской, Рязанской, Свердловской, Омской, Воронежской, Вологодской областях, Калмыкии, Дагестане, Башкортостане, Татарстане, Забайкальском крае и Кабардино-Балкарской Республике. В закупках с согласия родителей принимали участие школьники.

- В 70% случаев зафиксирован факт продажи никотиновых смесей подросткам. В 30% случаев продавцы отказались отпускать товар школьникам и попросили предъявить паспорт, — рассказали в ОНФ.

По данным общественной организации, снюс запрещен в России с 2015 года. Доза никотина в одной «подушечке» равна пачке или двум пачкам сигарет, что может привести к летальному исходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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