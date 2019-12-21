Фейк новости: в Якутии распространяют неверную информацию о заболевших корью

Министерство здравоохранения Якутии призывает население не реагировать на информацию из неустановленных источников. В последнее время в соцсетях и мессенджерах начала распространяться неподтвержденная информация о случаях заболеваниях корью.

Минздрав для иммунизации граждан приобрел дополнительные 15 тысяч вакцин против болезни. Экстренную иммунизацию должны пройти люди ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о вакцинации или получившие прививку лишь раз.

В преддверии новогодних праздников в работу включилось Министерство предпринимательства. На днях замминистра ведомства Ирина Гаргач провела совещание с представителями крупных торговых центров и объектов общественного питания. В своем выступлении Гаргач попросила относиться к проблеме со всей серьезностью, ведь впереди главный праздник страны и количество людей в общественных местах многократно увеличится.

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