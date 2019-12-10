В Якутске шесть человек заболели корью

По состоянию на вечер 9 декабря на территории Якутска зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных случаев кори среди взрослого населения. Ситуация рассмотрена на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии правительства Якутии и взята на контроль.

Сейчас чтобы остановить распространение инфекции организована иммунизация населения по эпидемическим показаниям, а также установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, больными корью.

- Распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о наложении карантина на амбулаторно-поликлинические медицинские и образовательные учреждения в связи со вспышкой кори не соответствует действительности. С учетом сложившейся обстановки, изменена маршрутизация пациентов с той или иной патологией при оказании экстренной медицинской помощи в условиях круглосуточных стационаров, — сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Если пациента направят на плановую госпитализацию, то его примут при наличии сведений о вакцинации против кори либо результатов лабораторного исследования на наличие иммунитета.

КСТАТИ

Корь — высококонтагиозное острое вирусное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характерными симптомами для которого являются кашель и/или насморк, конъюнктивит, общая интоксикация, температура тела 38°С и выше, поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4-5 дня болезни.