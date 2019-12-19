По состоянию на 19 декабря в Якутске зарегистрирован 31 случай кори. Среди заболевших – пятеро детей до 17 лет. У большинства заболевших прививок против кори не было.

Специалисты республиканского Роспотребнадзора оценивают эпидемиологическую обстановку в городе как неблагополучную, прогноз развития ситуации неблагоприятный. Издано постановление Главного государственного санитарного врача Якутии «О мерах по ликвидации вспышки кори в Республике Саха (Якутия)».

В числе мер, направленных на ограничение распространения инфекции, руководителям образовательных учреждений предписано «вывести из коллективов детей и работников, не привитых и не имеющих сведений о прививках против кори». А организаторам массовых развлекательных культурных, спортивных, образовательных мероприятий – не допускать на них непривитых.

Владельцев торговых организаций, развлекательных и досуговых центров, предпринимателей в сфере торговли, общепита и транспорта обязали в кратчайшие сроки обеспечить вакцинацию сотрудников. Для предупреждения внутрибольничного распространения кори руководителям медицинских организаций предписано строго соблюдать санитарно-противоэпидемических режим, осуществлять госпитализацию пациентов только при наличии данных о прививках против кори, в экстренных случаях поводить лабораторные исследования на наличие защитных антител к кори (иммуноглобулинов G).

На медиков города возложено проведение прививочной кампании против кори для непривитых и не имеющих сведений о прививках горожан.

Корь - острое высоко контагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. При контакте с больным корью у непривитого человека риск заболеть составляет практически 100%.

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