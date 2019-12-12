2019-12-12T06:28:12+03:00
Здоровье

13 взрослых заразились корью в Якутске

Все инфицированные госпитализированы
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На 11 декабря в Якутии корь обнаружена у 13 взрослых. Всех заболевших объединяет одно – отсутствие прививок против этого вируса.

Восемь инфицированных госпитализированы в медучреждения Якутска, сообщает Роспотребнадзор. Карантин в республике пока не объявлен, поскольку не превышен эпидемический порог. Но на сегодняшний день организована массовая иммунизация населения для предотвращения распространения инфекции.

Медики проводят проверки в организациях, учебных заведениях и обследуют тех, кто находился в контакте с заболевшими людьми. Тем, кто контактировал с больными в первые 72 часа поставили прививки.

Корь — опасное инфекционное заболевание, которое может вызвать серьезные осложнения, вплоть до летального исхода, особенно среди детей младше пяти лет. Вирус предается воздушно-капельным путем при чихании, кашле, во время разговора. Заразиться можно даже при кратковременном общении с больным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина-оленевод потеряла сына во время запоя
Подведены итоги пожароопасного сезона в Якутии
На дорогах Якутии сдали последний объект
Компании «Ростех» и «ВИС» создали консорциум для строительства моста через реку Лена
В Якутии водитель переехал пешехода, лежащего на дороге
Из Якутска можно будет доехать до вокзала в Нижнем Бестяхе на автобусе
В Якутии создадут список медучреждений, нуждающихся в капремонте
Новый фельдшерский пункт открылся в Алданском районе
Усть-Алданский район будет сотрудничать с Китаем в области сельского хозяйства
Якутяне смогут получить бесплатную юридическую помощь в День Конституции
Прогноз погоды на 12 декабря
Спецодежда работников «Якутскэнерго» признана лучшей в стране
В Олекминске на мусорном полигоне обнаружили волка
В четырех населенных пунктах Ленского района появится высокоскоростной интернет
Глава Якутии встретился с министром культуры России
В Вилюйском районе установили бойца, погибшего при исполнении
Амгинская средняя школа получила статус, ассоциированный школы ЮНЕСКО
Якутяне выберут лучшего спортсмена по четырем направлениям
В Якутске сбили ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте
В якутский онкодиспансер привезли новое оборудование
На автозимнике Усть-Куйга – Казачье – Креста повысили грузоподъемность
Намский депутат досрочно сложил свои полномочия из-за повторного пьяного вождения
В Якутии реализовали более 400 проектов по благоустройству
Принцесса Востока раскрыла кражу: в Якутске служебная собака вышла на след вора
Кусок пластика вместо iPhone: в Якутске мужчина попался на удочку мошенников
«Поиск золото» выкупила золотоносный участок в Якутии за 95 миллионов рублей
Из-за нарушений санитарных норм в Якутске закрыли продуктовый магазин