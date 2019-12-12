13 взрослых заразились корью в Якутске

СЕГОДНЯ 03:28 2019-12-12T06:28:12+03:00

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На 11 декабря в Якутии корь обнаружена у 13 взрослых. Всех заболевших объединяет одно – отсутствие прививок против этого вируса.

Восемь инфицированных госпитализированы в медучреждения Якутска, сообщает Роспотребнадзор. Карантин в республике пока не объявлен, поскольку не превышен эпидемический порог. Но на сегодняшний день организована массовая иммунизация населения для предотвращения распространения инфекции.

Медики проводят проверки в организациях, учебных заведениях и обследуют тех, кто находился в контакте с заболевшими людьми. Тем, кто контактировал с больными в первые 72 часа поставили прививки.

Корь — опасное инфекционное заболевание, которое может вызвать серьезные осложнения, вплоть до летального исхода, особенно среди детей младше пяти лет. Вирус предается воздушно-капельным путем при чихании, кашле, во время разговора. Заразиться можно даже при кратковременном общении с больным.

ИСТОЧНИК KP.RU