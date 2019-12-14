«АЛРОСА» продает пенсионный фонд «Алмазная осень»

«АЛРОСА» продаст принадлежащие ей акции негосударственного пенсионного фонда «Алмазная осень». Такое решение принял наблюдательный совет компании.

Непрофильный актив решено продать в формате закрытого аукциона профессиональному участнику рынка. Как сообщается на официальном сайте алмазной компании, это будет негосударственный пенсионный фонд, имеющий наивысший рейтинг надежности, значительный объем активов, стабильно высокую доходность и опыт работы.

С победителем аукциона будет заключено акционерное соглашение, по условиям которого после продажи «Алмазной осени» фонд нельзя будет ликвидировать или реорганизовать, а также продать его акции третьим лицам. «АЛРОСА» сохранит за собой контроль при принятии наиболее важных для деятельности фонда решений и представительство в совете директоров НПФ.

Надо отметить, что большинство клиентов «Алмазной осени» - около 64 тысяч сотрудников и ветеранов компании «АЛРОСА», которой принадлежит 99,75% акций фонда. Он был создан в 1995 году, имеет пять филиалов в Якутии и один в Москве.

В ноябре 2015 года Центробанк аннулировал лицензию первого в республике негосударственного пенсионного фонда "Эрэл". В отношении фонда была введена процедура принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов. Два года спустя Арбитражный суд Якутии принял заявление о банкротстве НПФ «Эрэл».