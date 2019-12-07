В Якутске совершил самоубийство сотрудник следственного изолятора
В Якутске совершил самоубийство сотрудник следственного изолятора №1. Трагедия произошла 7 декабря.
Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе республиканского УФСИН, мужчину обнаружили в его собственной квартире без признаков жизни. По предварительным данным, он совершил самоубийство.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ровно три месяца назад, 7 сентября 2019 года, 27-летний сотрудник исправительной колонии №7, находящейся в селе Табага, застрелился на службе из табельного оружия. Младший инспектор отдела охраны исправительного учреждения совершил самоубийство с использованием служебного оружия.
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ИСТОЧНИК KP.RU