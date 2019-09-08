2019-09-08T13:04:34+03:00
Происшествия

В Якутии сотрудник исправительной колонии убил девушку, а затем покончил с собой

За последние две недели это уже второй инцидент с табельным оружием в Якутске
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Младший инспектор отдела охраны исправительного учреждения совершил самоубийство, находясь на посту.Младший инспектор отдела охраны исправительного учреждения совершил самоубийство, находясь на посту.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Якутии 27-летний сотрудник исправительной колонии застрелился на службе из табельного оружия. Трагедия произошла 7 сентября в исправительной колонии №7, находящейся в селе Табага.

Как сообщили «КП в Якутии» в УФСИН республики, младший инспектор отдела охраны исправительного учреждения совершил самоубийство, находясь на посту, с использованием служебного оружия. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

По данным телеканала «Якутия24», несколькими часами ранее 27-летний сотрудник УФСИН убил девушку в Якутске. Что стало тому причиной и при каких обстоятельства произошло преступление, предстоит установить следствию. Официальная информация будет опубликована позднее.

За последние две недели это уже второй инцидент с табельным оружием в Якутске. 26 августа сотрудник транспортной полиции Айтал Томский сбежал с места службы с пистолетом Макарова и 16 патронами к нему. 27-летнего старшего сержанта Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте разыскали лишь спустя три дня.

Исправительная колония №7 строгого режима для осужденных мужчин расположена в пригороде Якутска – селе Табага. В январе 2018 года здесь сгорело двухэтажное общежитие отряда №1 площадью 480 кв.м., где размещались 124 заключенных. Пожар тушили около 10 машин, никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске задержали сотрудника полиции, сбежавшего со службы с табельным оружием

Беглеца, которого разыскивали три дня, опознали горожане (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Без осадков и до +14: прогноз погоды в Якутске
Якутия получит дополнительно 18 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Старший водитель пожарной части Якутска нашел в центре города дикое животное - ястребиную сову
«Долго и счастливо» не вышло: «друг по переписке» выманил у жительницы Якутска 2 млн рублей и пропал
В Якутии пьяный водитель насмерть сбил пешехода прямо на «зебре»
Жители Якутии впервые напишут «ИТ-диктант»
"Чистый четверг": сотрудники кинотеатра "Центральный" провели генеральную уборку в честь Дня Города
Якутские спасатели отыскали потерявшегося на Зеленом лугу юношу-инвалида
За сутки в Якутии ликвидировано 6 пожаров
В рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в Амге появился первый арт-объект
Экологи Якутии проводят проверку по факту загрязнения реки Чульман
«Прошагай город»: в Якутске пройдет командный туристический квест
В Якутске на два дня перекроют одну из улиц
Завтра в Якутске временного отключения воды не будет
Ночью и утром небольшой дождь: прогноз погоды в Якутске на 6 сентября
В Якутии заработал новый горно-перерабатывающий комплекс по производству серебра
4 млрд рублей ежегодной экономии: Ленский мост соединит Дальний Восток и Арктику
В отдаленных районах Якутии построят атомные электростанции малой мощности