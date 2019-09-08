В Якутии сотрудник исправительной колонии убил девушку, а затем покончил с собой

В Якутии 27-летний сотрудник исправительной колонии застрелился на службе из табельного оружия. Трагедия произошла 7 сентября в исправительной колонии №7, находящейся в селе Табага.

Как сообщили «КП в Якутии» в УФСИН республики, младший инспектор отдела охраны исправительного учреждения совершил самоубийство, находясь на посту, с использованием служебного оружия. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

По данным телеканала «Якутия24», несколькими часами ранее 27-летний сотрудник УФСИН убил девушку в Якутске. Что стало тому причиной и при каких обстоятельства произошло преступление, предстоит установить следствию. Официальная информация будет опубликована позднее.

За последние две недели это уже второй инцидент с табельным оружием в Якутске. 26 августа сотрудник транспортной полиции Айтал Томский сбежал с места службы с пистолетом Макарова и 16 патронами к нему. 27-летнего старшего сержанта Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте разыскали лишь спустя три дня.

Исправительная колония №7 строгого режима для осужденных мужчин расположена в пригороде Якутска – селе Табага. В январе 2018 года здесь сгорело двухэтажное общежитие отряда №1 площадью 480 кв.м., где размещались 124 заключенных. Пожар тушили около 10 машин, никто не пострадал.

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