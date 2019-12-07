2019-12-07T06:35:52+03:00
Общество

Якутский депутат, запретивший арт-объект, предлагает переименовать столицу республики

По мнению Павла Ксенфонтова Якутску стоит добавить еще одно название - город Туймаада
Ольга Донская
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Павел Ксенфонтов обратился к главе города Сардине Авксентьевой.Павел Ксенфонтов обратился к главе города Сардине Авксентьевой.Фото: ЯСИА
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Депутат Павел Ксенофонтов предложил внести изменения в устав города и добавить еще одно название для Якутска — город Туймаада (Туймаада куората). Напомним, что по инициативе Ксенофонтова в ноябре 2019 года демонтировали один из арт-объектов города.

Ксенофонтов опубликовал проект изменения, которое он предлагает внести в устав города Якутска, на своей странице в Facebook, а также направил свое предложение депутат отправил свое предложение председателю Якутской Гордумы и главе Якутска Сардане Авксентьевой.

- На основании закона республики « О языках» от 16 октября 1992 года, язык уникальная ценность и неотъемлемый признак нации. Каждый народ имеет суверенное право сохранить свою самобытную культуру, традиции, язык. Обеспечение культурно-языковой преемственности поколений, воспитание у молодежи любви к родному языку, традициям народов является важной государственной заботой и долгом каждого гражданина, - написал депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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