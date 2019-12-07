Якутский депутат, запретивший арт-объект, предлагает переименовать столицу республики

Депутат Павел Ксенофонтов предложил внести изменения в устав города и добавить еще одно название для Якутска — город Туймаада (Туймаада куората). Напомним, что по инициативе Ксенофонтова в ноябре 2019 года демонтировали один из арт-объектов города.

Ксенофонтов опубликовал проект изменения, которое он предлагает внести в устав города Якутска, на своей странице в Facebook, а также направил свое предложение депутат отправил свое предложение председателю Якутской Гордумы и главе Якутска Сардане Авксентьевой.

- На основании закона республики « О языках» от 16 октября 1992 года, язык уникальная ценность и неотъемлемый признак нации. Каждый народ имеет суверенное право сохранить свою самобытную культуру, традиции, язык. Обеспечение культурно-языковой преемственности поколений, воспитание у молодежи любви к родному языку, традициям народов является важной государственной заботой и долгом каждого гражданина, - написал депутат.

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