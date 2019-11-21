2019-11-21T03:33:12+03:00
Общество

Голова раздора: как якутский депутат арт-объект убирал

В Якутске демонтировали скульптуру испанского художника Окуда Сан-Мигеля
Ольга Донская
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Инсталляция испанского художника Окуда Сан-Мигеля.Инсталляция испанского художника Окуда Сан-Мигеля.Фото: ЯСИА
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В январе 2019 года на берегу озера Сайсары в Якутске установили новый арт-объект «Первобытный мираж», автором которого стал известный испанский художник Окуда Сан-Мигель. По замыслу художника, скульптура символизирует образ человека, освободившегося от оков цивилизации.

Почти год спустя депутат Госсобрания Ил Тумэн Павел Ксенофонтов задумался об устранении этого арт-объекта, по его словам, на действия его подтолкнули жители Сайсарского округа и их жалобы. Вчера, 20 ноября, скульптуру демонтировали.

Демонтаж головы раздора. Фото: Социальные сети

Демонтаж головы раздора.Фото: Социальные сети

- Касательно отрезанной головы. Мэрию прошу забрать к себе. На берегу священного озера Сайсары этого убожества не должно быть, - написал в своем фейсбук Павел Ксенофонтов, - Если есть факты нарушения правопорядка, в том числе пропаганда наркотиков, насилия, порно и так далее. Частные организаторы должны отвечать по всей строгости закона.

После заявления народного депутата в социальных сетях разгорелись нешуточные страсти. Общественница Елена Аммосова высказалась об этом в своем Инстаграм.

- Сегодня, узнаю об этой печальной новости. Народный депутат Якутии Павел Ксенофонтов добился демонтажа инсталляции и пишет, что ей место на старой свалке. Вместо того, чтобы поддерживать молодежь, вместо того, чтобы что-то полезное сделать для общества, наш депутат занимается демонтажем объекта современного искусства?

Но, как выяснилось, арт-объект раздора не демонтирован навсегда. Депутат направил в администрацию Якутска письмо о создании Музея современного искусства под открытым небом, где первым экспонатом должен стать «Первобытный мираж».

Также Ксенофонтов направил запрос руководству Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии, который базируется в «Триумфе». В ответном письме директор центра сообщил, что Национальный художественный музей разместил скульптуру на территории спорткомплекса временно, также было указано, что министерство физической культуры направило руководству НХМ письмо с просьбой демонтировать арт-объект.

Ответ на запрос народного депутата. Фото: Социальные сети

Ответ на запрос народного депутата.Фото: Социальные сети

- В моем тексте нет прямого запрета. А есть предложение, моих избирателей, убрать с береговой части озера Сайсары. И все. Наказы своих избирателей до властей я стараюсь донести, что в принципе я и сделал, письмом и через соцсети. Но, к сожалению, защитники головы настолько далеко пошли, что начали писать, что вот мол старшее поколение скоро умрет, и будет всем хорошо. Ребята, это перебор. Безусловно, искусство развивается. Но развивать общественные пространства объектами, которые раскалываются наше общество – нельзя, - сказал Ксенофонтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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