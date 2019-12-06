2019-12-06T04:08:22+03:00
Общество

Более 30 якутян, пострадавших от двойных продаж, получат компенсации

Общий размер денежных выплат превысит 37 млн рублей
Нинель ГУСЕВА
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Выплаты пострадавшим производятся за счет средств государственного бюджета Якутии.Выплаты пострадавшим производятся за счет средств государственного бюджета Якутии.Фото: ЯСИА
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Минстрой Якутии утвердил список граждан, пострадавших от двойных продаж, для получения денежных выплат в 2019 году. В него вошли 31 человек, которые смогут получить компенсации на общую сумму более 37 млн рублей.

В их число вошли обманутые дольщики трех компаний: ПЖСК «Недвижимость» (1 человек), ЖСПК «Стерх» (17) и ООО «Теплосервис» (13).

Ранее пострадавших от двойных продаж нельзя было отнести к «обманутым» дольщикам и на протяжении многих лет они не могли рассчитывать на включение в реестр.

На 1 декабря 2019 года в реестр пострадавших участников строительства на территории республики включен 61 гражданин по семи объектам. Это 32 дольщика ЖСПК «Стерх», 28 пострадавших ООО «Теплосервис» и один гражданин, вступивший в ПЖСК «Недвижимость». Общая сумма возмещений по 61 «двойному» договору составляет 78 млн 878 тысяч рублей.

Выплаты пострадавшим производятся на основании постановления правительства республики за счет средств государственного бюджета Якутии. Размер денежной выплаты определяется исходя из размера фактически вложенных пострадавшим участником средств в строительство многоквартирного дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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