В Якутии обманутые дольщики получили ключи от своих квартир

В Чурапчинском районе Якутии жильцы последнего из семи домов ООО «Макрос» получили ключи от своих квартир. В 2012-2014 годах директор ООО «Макрос» заключил с 28 гражданами договоры долевого строительства 7 четырехквартирных жилых домов.

В рамках реализации государственной программы люди получили субсидии, которые были переданы ими ООО «Макрос» в счет стоимости квартир. Всего ООО «Макрос» получило более 54 миллионов рублей. Но, директор предприятия направил на строительство только часть денег (около 13 миллионов рублей), из-за чего ни один из семи домов не был достроен. Было возбуждено уголовное дело и в апреле 2017 года директор предприятия получил 2 года колонии-поселения.

Правительством республики в 2017 году был принят план поэтапного финансирования строительства домов обманутых дольщиков с привлечением средств государственного бюджета республики, бюджета МО «Чурапчинский район» и средств самих дольщиков.

Таким образом, по итогам совместной работы все 7 домов построены, введены в эксплуатацию и переданы жильцам.