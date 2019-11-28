Толщина льда не позволяет вытащить затонувший грузовик на переправе Хатассы - Павловск

Толщина льда не позволяет безопасно освободить грузовик, утонувший 26 ноября на переправе Хатассы — Павловск. На месте происшествия погибли два человека.

В социальных сетях распространяют информацию о том, что погибшие прятали тела лошадей под фруктами, но это всего лишь слухи. В МЧС подтвердили, что фургон все еще остается под водой.

Напомним, вечером 26 ноября на ледовой переправе Хатассы – Павловск под лед провалился грузовой автомобиль. Провал произошел в 150 метрах от берега, предварительная причина – превышение разрешенной массы авто.

Ледовая дорога была открыта 25 ноября для автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн, минимальная толщина льда составляла 38 см.

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