2019-11-28T06:30:59+03:00
Происшествия

Толщина льда не позволяет вытащить затонувший грузовик на переправе Хатассы - Павловск

На месте происшествия погибли два человека
Ольга Донская
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В социальных сетях распространяют информацию о том, что погибшие были конокрадами.В социальных сетях распространяют информацию о том, что погибшие были конокрадами.
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Толщина льда не позволяет безопасно освободить грузовик, утонувший 26 ноября на переправе ХатассыПавловск. На месте происшествия погибли два человека.

В социальных сетях распространяют информацию о том, что погибшие прятали тела лошадей под фруктами, но это всего лишь слухи. В МЧС подтвердили, что фургон все еще остается под водой.

Напомним, вечером 26 ноября на ледовой переправе Хатассы – Павловск под лед провалился грузовой автомобиль. Провал произошел в 150 метрах от берега, предварительная причина – превышение разрешенной массы авто.

Ледовая дорога была открыта 25 ноября для автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн, минимальная толщина льда составляла 38 см.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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