2019-11-27T03:29:55+03:00
Происшествия

Спасатели смогли извлечь тела погибших на переправе Хатассы - Павловск

Одному человеку удалось спастись [видео]
Ольга Донская
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Переправа была открыта 25 ноября для авто весом до 3 тонн.Переправа была открыта 25 ноября для авто весом до 3 тонн.
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По информации МЧС по Якутии тела двоих погибших на переправе ХатассыЯкутск извлечены и переданы сотрудникам МВД республики. Одному человеку удалось спастись – он успел выпрыгнуть из машины.

Спасшегося доставили в центральную районную больницу в село Майя Мегино-Кангаласского района с признаками переохлаждения и в шоковом состоянии.

На месте происшествия работали водолазы Якутского арктического комплексного поисково-спасательного центра МЧС России, сейчас автозимник закрыли для всех видов транспорта.

Напомним, вечером 26 ноября на ледовой переправе Хатассы – Павловск под лед провалился грузовой автомобиль. Провал произошел в 150 метрах от берега, предварительная причина – превышение разрешенной массы авто.

Ледовая дорога была открыта 25 ноября для автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн, минимальная толщина льда составляла 38 см.

В Якутии под лед провалился грузовик.

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Предварительная причина провала - превышение превышение допустимой разрешенной массы автомобиля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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