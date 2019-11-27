Спасатели смогли извлечь тела погибших на переправе Хатассы - Павловск

По информации МЧС по Якутии тела двоих погибших на переправе Хатассы – Якутск извлечены и переданы сотрудникам МВД республики. Одному человеку удалось спастись – он успел выпрыгнуть из машины.

Спасшегося доставили в центральную районную больницу в село Майя Мегино-Кангаласского района с признаками переохлаждения и в шоковом состоянии.

На месте происшествия работали водолазы Якутского арктического комплексного поисково-спасательного центра МЧС России, сейчас автозимник закрыли для всех видов транспорта.

Напомним, вечером 26 ноября на ледовой переправе Хатассы – Павловск под лед провалился грузовой автомобиль. Провал произошел в 150 метрах от берега, предварительная причина – превышение разрешенной массы авто.

Ледовая дорога была открыта 25 ноября для автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн, минимальная толщина льда составляла 38 см.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/746283" frameborder="0"></iframe> В Якутии под лед провалился грузовик.

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На переправе Хатассы-Павловск под лед провалился грузовик

Предварительная причина провала - превышение превышение допустимой разрешенной массы автомобиля (подробности)