2019-11-26T14:05:25+03:00
Происшествия

На переправе Хатассы-Павловск под лед провалился грузовик

Предварительная причина провала - превышение превышение допустимой разрешенной массы автомобиля
Ольга Донская
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Есть данные о погибших подо льдом.Есть данные о погибших подо льдом.
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26 ноября в районе ледовой переправы «Хатассы - Павловск» через реку Лена, по предварительным данным, под лед провалился грузовой автомобиль весом более 5 тонн. Сообщается о погибших.

Предварительная причина провала - превышение допустимой разрешенной массы автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИМС и ГИБДД. Переправа для движения всех транспортных средств временно закрыта. Ледовая переправа "Хатассы - Павловск" была допущена к эксплуатации 25 ноября только для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн. Средняя толщина льда составляет 38 - 40 см.

В настоящее время ледовая переправа через реку Лена по маршруту «с. Хатассы - с. Павловск» для всех транспортных средств закрыта по техническим причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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