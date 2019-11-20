2019-11-20T06:38:37+03:00
Происшествия

В Якутии четверо маленьких детей провели два дня рядом с телом матери

В городе о случившемся узнали от 8-летнего сына
Ольга Донская
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Первой о трагедии узнала учительница сына погибшей.Первой о трагедии узнала учительница сына погибшей.
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В якутском городе Вилюйске 30-летняя женщина покончила с собой, оставив сиротами четверых детей. Ребятишки, самому старшему из которых всего 8 лет, нашли тело матери в сарае и перенесли его в дом.

Первой о трагедии узнала классная руководительница второклассника, который пришел в школу после двухдневного перерыва. На вопрос, почему он отсутствовал, мальчик ответил, что у них умерла мама. Учительница отправилась к ним домой и увидела страшную картину.

Как выяснилось, многодетная мать с четырьмя детьми, младшему из которых всего 9 месяцев, переехали в Вилюйск не так давно из соседнего Верхневилюйского района. Родственников в городе у них не было, хорошими знакомыми тоже обзавестись не успели.

Как рассказала "КП в Якутии" ведущий специалист социального отдела Вилюйска Айталина Петрова, семья жила хорошо, по крайней мере, на учете нигде не состояла. Источник, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил, что семья не испытывала материальных трудностей, женщина не имела проблем с алкоголем и была "самой обычной". Он также сообщил, что, вероятно, на страшный шаг женщину подтолкнул развод с мужем.

Сейчас все четверо ребятишек находятся в реабилитационном центре, им оказывается психологическая помощь. На вопрос, что с ними будет дальше, сотрудник городского социального отдела Гаврил Николаев сообщил, что сейчас проводится проверка, поэтому дальнейшая судьба малышей пока неизвестна.

Как сообщила "КП в Якутии" старший помощник руководителя следкома республики по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, уже начата доследственная проверка. По ее результатам будут установлены причины и обстоятельства смерти женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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