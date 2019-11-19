2019-11-19T11:21:22+03:00
Происшествия

В Якутии 29-летняя мать-кукушка бросила четверых малышей на двое суток в частном доме

Входную дверь женщина «заботливо» закрыла на замок [видео]
Ольга Донская
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Самый младший член семьи - 10-тимесячный мальчик.Самый младший член семьи - 10-тимесячный мальчик.
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В Амгинском районе Якутии на 29-летнюю многодетную возбудили уголовное дело. Женщина пьянствовала двое суток, оставив четверых детей одних в частном доме.

К счастью, во время обхода участка ребятишек обнаружил инспектор ПДН. Полицейский увидел замок на входной двери и уже собрался уходить, когда услышал в доме детские голоса. В доме находились четверо малышей: 10 месяцев, 3, 6 и 7 лет. По словам старшей из детей, мама ушла по делам два дня назад и еще не вернулась.

Замок, повешенный заботливыми руками матери.

Замок, повешенный заботливыми руками матери.

Инспектор сообщил о происшедшем в дежурную часть и вызвал социальные службы. Взрослые проникли в дом через окно и обнаружили там четверых обессиленных ребятишек. Дом отапливался лишь электрическим обогревателем – в случае отключения электричества дом бы промерз, а включенный обогреватель легко мог стать причиной пожара. Дом многодетной семьи находится на окраине села. Территория никак не огорожена, соседей вблизи нет.

Единственный источник тепла в доме.

Единственный источник тепла в доме.

Из еды на столе стояла кастрюля с засохшими макаронами, не было воды. Дом находился в запущенном состоянии.

Как сообщили "КП в Якутии" в пресс-службе МВД республики, семилетняя первоклассница, которая осталась за старшую, пыталась накормить 10-месячного брата сухим молоком, разбавив его сырой холодной водой. На протяжении этих двух дней девочка как могла пыталась успокоить младенца и двух младших братьев, которые были голодны и хотели пить.

Засохшие макароны и сырая вода - это все, что оставила мать своим четверым детям.

Засохшие макароны и сырая вода - это все, что оставила мать своим четверым детям.

Сейчас дети находятся в больнице. Врачи констатировали, что малыши истощены.

Местонахождение матери-кукушки было установлено на третьи сутки. Женщину нашли пьяной в доме знакомого. Во время проверки выяснилось, что на следующий день, когда она ушла из дома, ей позвонила мать, которая хотела навестить внуков. Горе-мамаша обманула бабушку, сказав, что из-за болезни младенца ее визит нежелателен.

Дом ничем не огорожен.

Дом ничем не огорожен.

Собранные материалы стали достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. В настоящее время старшие дети находятся в специализированном детском учреждении, а младенец - в районной больнице.

В Якутии мать оставила четверых детей на двое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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