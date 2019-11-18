Официально доказано: найденного в Якутии мамонта убил древний человек

В июне 2019 года на острове Котельный в Северном Ледовитом океане во время экспедиции Академии наук Якутии и Русского географического общества были обнаружены останки шерстистого мамонта, убитого и разделанного древними охотниками. В сентябре того же года ценную находку привезли в Якутск, где при предварительном осмотре нашли в лопатке животного осколки острого наконечника. Также, возле скелета мамонта также были обнаружены орудия труда древних людей.

Орудия труда найденные со скелетом.

Результаты исследования древнего животного свидетельствуют о том, что в лопатке «мамонта Павлова» действительно обнаружены осколки костяного орудия древнего человека. Предположение, что мамонт был разделан руками человека, подтверждалось и тем, что следы разделки были обнаружены на черепе и ребрах. Из бивней мамонта были сделаны артефакты, потому что было обнаружено и собрано большое число отщепов, заготовок и уже готовых орудий.

Между тем, в научном сообществе разгорелись дискуссии. Многие ученые ставили под сомнение версию якутских палеонтологов, объясняя происхождение некого объекта в лопатке костным образованием, а наличие артефактов объясняли деятельностью современных людей, побывавших в 19-20 веке на острове. 11 ноября 2019 года в Якутии палеонтологи Академии наук республики совместно с учеными из японского Университета Джикей под руководством профессора медицины Наоки Сузуки провели компьютерную томографию лопатки древнего животного, названного «мамонтом Павлова» в честь автора находки – Иннокентия Павлова, известного в России таксидермиста, сотрудника Отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук.

-

Компьютерное сканирование показало, что вероятность того, что в лопатке находится осколок костяного наконечника, очень высока. Он заметно отличается по плотности от костной ткани самой лопатки.

- Смертельный удар был нанесен, скорее всего, в область живота. По аналогии с современными охотниками на слонов в Африке, которые наносят удар копьем именно в живот, в результате чего у животного травмируются внутренние органы и возникает перитонит. Поэтому и следы удара убившего мамонта и не были обнаружены, - рассказал Альберт Протопопов, руководитель Отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии.

Также, для достоверности была проведена криминалистическая экспертиза, которая убедительно доказала, что все артефакты из бивней мамонта были сделаны каменными орудиями.

Презентация находки в Новосибирске.

В настоящее время исследователи Академии наук Якутии собирают научную группу для того, чтобы совместными усилиями восстановить картину этой охоты. По результатам датировки, мамонт проживал почти 20 000 лет назад в то время, когда люди из Сибири мигрировали в Америку по суше, соединявшей современную Восточную Сибирь и Аляску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следы на бивнях: якутские палеонтологи нашли сохранившийся на 40% скелет мамонта

Уникальную находку с острова Котельный окрестили «мамонтом Павлова» (подробности)