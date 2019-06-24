Следы на бивнях: якутские палеонтологи нашли сохранившийся на 40% скелет мамонта

Во время экспедиции на Новосибирские острова палеонтологи Академии наук Якутии обнаружили скелет мамонта, сохранившийся примерно на 40%. Однако больше всего ученых заинтересовали следы на бивнях, оставленные, предположительно, древним человеком. Группа палеонтологов Академии наук Якутии и жители Аллаиховского района республики работали на острове Котельный с 7 по 21 июня. Экспедиция проводилась при поддержке республиканского отделения Русского географического общества и Министерства обороны РФ.

Изначально целью экспедиции было провести раскопки и извлечь тушу карликового мамонта, найденного в ходе прошлогодней поездки. Туша находится в приливной зоне северной части острова, и ученые планировали выдолбить фрагменты дна, пока лед не растаял. Однако природа распорядилась по-своему, и в начале июня температура воздуха на Котельном поднялась до 20 градусов тепла – рекордной для этих мест отметки.

Экспедиция проводилась при поддержке республиканского отделения Русского географического общества и Министерства обороны РФ. Фото: science.ykt.ru.

По прибытии на место обнаружилось, что реки на острове уже вскрылись и вода стала скапливаться на поверхности океана. В считанные часы снежный покров острова сошел на нет. Ледовый покров океана начал стремительно таять, что привело к еще большим затруднениям. Место, где находятся фрагменты туши, затопило водой, под которой оставался слой льда толщиной 50-60 сантиметров, покрывающий дно. Стало очевидно, что извлечь останки мамонта невозможно.

Жители Аллаиховского района, которые входили в состав группы, вспомнили, что год назад в десяти километрах от лагеря видели фрагменты черепа мамонта. Руководитель экспедиции, инженер-исследователь отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Иннокентий Павлов принял решение незамедлительно выдвинуться к этой точке.

Ученым удалось извлечь скелет мамонта, состоящий примерно из 40% костей. Фото: science.ykt.ru.

- Мы перекопали участок земли площадью 20 квадратных метров. Нам удалось извлечь скелет мамонта, состоящий примерно из 40% костей. Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком. Сегодня человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а увез бы в охотничью избушку, зимовье. А в древности у людей не было транспорта, на котором можно было бы перевозить столь тяжелые вещи. Поэтому люди, скорее всего, обрабатывали тушу на том же месте. Изготовленные орудия они забирали с собой, а остатки оставляли. Именно их мы и обнаружили, - рассказал Иннокентий Павлов.

Ученые доставили в Якутск щепу бивня мамонта весом 23,6 кг для дальнейших исследований. Для изучения следов человеческого воздействия будут привлечены ученые-археологи. Точный возраст находки покажет радиоуглеродная датировка, которая будет проведена совместно с коллегами из зарубежных научных лабораторий.

Точный возраст находки покажет радиоуглеродная датировка. Фото: science.ykt.ru.

Остальные части скелета мамонта будут доставлены в Якутск из Тикси в августе 2019 года. Члены экспедиции окрестили находку «Мамонтом Павлова» в честь руководителя экспедиции.

Остров Котельный – один из крупнейших на Новосибирском архипелаге. В эпоху плейстоцена эта территория была частью суши, поэтому на островах нередко находят останки древних животных и следы жизнедеятельности человека.