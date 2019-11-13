На севере Якутии школьник нашел морскую птицу – буревестника

Ранним утром 11 ноября ученик Ойусардахской средней общеобразовательной школы Среднеколымского района нашел на улице замерзающую птицу. Решив, что это чайка юноша взял птицу с собой в школу и показал ее учителю технологии.

Учитель предположил, что найденыш может оказаться буревестником. Орнитологи из Якутска, увидев фото, подтвердили догадки учителя – птица принадлежит к виду морских птиц тонкоклювых буревестников. Сейчас необычного гостя поселили в школьный кабинет биологии, кормят небольшим количеством рыбы и наблюдают за состоянием - птица не может летать, у нее повреждено крыло.

Надо отметить, что в эти же дни в районе было найдено еще два буревестника - один из них был найден в самом Среднеколымске, но, к несчастью, попал в лапы собаки и не выжил, а другой живой, но слабенький, находится в селе Аргахтах, рассказала редакции учитель начальных классов Ойусардахской школы Евдокия Винокурова.

Второй буревестник, стал жертвой местных собак.Фото: Из личного архива героя публикации

Как рассказал КП в Якутии орнитолог Евгений Шемякин, самая северная граница ареала обитания этого вида птиц в Магаданской области. Еще летом ученые заметили стаю буревестников в том же Среднеколымском районе, но, к сожалению, не успели их сфотографировать.

- Осенью и весной у птиц миграция, и случается так, что некоторые особи отбиваются от стаи, путают направление и залетают в непривычные для них места. Этому буревестнику повезло, что его нашел школьник, он бы мог замерзнуть и погибнуть, - говорит ученый.

Сейчас встал вопрос о дальнейшей судьбе одинокой птицы и, возможно, ее отправят в республиканский зоопарк «Орто Дойду».

Как говорит Евгений Шемякин, сейчас на территорию Якутии часто залетают птицы различных видов и увеличивается популяция «неместных» крылатых. Причиной тому стало изменение климата и человек.

- Из-за обилия строек в лесах и городах птицы вынуждены менять свой ареал обитания и постепенно сдвигают его. Так, в Алтае, например, осталось мало голубых сорок, они постепенно перебираются сюда, на север, - рассказывает Евгений, - Так же яркий пример, в Якутии распространились голуби, которые уже почти вытеснили «местных» воробьев.

Тонкоклювый буревестник имеет размах крыльев около метра. Обитает на островах Тихого океана, на побережье Дальнего Востока, Австралии. Одна из самых многочисленных морских птиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/743437" frameborder="0"></iframe> Буревестник, найденный в Якутии.

КСТАТИ

Везет на находки

Ученик той же Ойусардахской средней общеобразовательной школы несколько лет назад нашел ворону-альбиноса, которую отправили в республиканский зоопарк "Орто Дойду". Примечательно, что такие особи считаются изгоями среди собратьев.

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