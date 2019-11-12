В Якутске сотрудники полиции проверяют компанию, предлагающую купить iPhone за полцены

В якутском офисе компании Interaction Croup, предлагающей купить iPhone за полцены, проводится проверка. Деятельностью фирмы, которая предлагает всем желающим приобрести продукцию компании Apple с большой скидкой, заинтересовались сотрудники полиции.

Чтобы получить 50-процентный дисконт на вожделенный гаджет, потенциальному клиенту предлагают пригласить за собой еще нескольких людей, которые также внесут половину суммы за гаджет. И так по цепочке.

Для раскрутки магазина руководство фирмы начало широкую рекламную кампанию в соцсетях с привлечением известных якутских блогеров.

На сегодняшний день участниками акции стали более 400 жителей республики, из них около 300 не получили свои гаджеты. Оперативники экономической безопасности МВД Якутии начали проверку деятельности компании.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

iPhone недорого: в Якутии раскручивают новую «нефинансовую» пирамиду

«Яблочную» продукцию за полцены активно рекламируют местные блогеры (подробности)