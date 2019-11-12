2019-11-12T06:16:35+03:00
Происшествия

В Якутске сотрудники полиции проверяют компанию, предлагающую купить iPhone за полцены

В списке клиентов фирмы - более 400 человек
Ольга Донская
Поделиться:
Желающие приобрести смартфон со скидкой должны привлекать еще нескольких человек.Желающие приобрести смартфон со скидкой должны привлекать еще нескольких человек.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

В якутском офисе компании Interaction Croup, предлагающей купить iPhone за полцены, проводится проверка. Деятельностью фирмы, которая предлагает всем желающим приобрести продукцию компании Apple с большой скидкой, заинтересовались сотрудники полиции.

Чтобы получить 50-процентный дисконт на вожделенный гаджет, потенциальному клиенту предлагают пригласить за собой еще нескольких людей, которые также внесут половину суммы за гаджет. И так по цепочке.

Для раскрутки магазина руководство фирмы начало широкую рекламную кампанию в соцсетях с привлечением известных якутских блогеров.

На сегодняшний день участниками акции стали более 400 жителей республики, из них около 300 не получили свои гаджеты. Оперативники экономической безопасности МВД Якутии начали проверку деятельности компании.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

iPhone недорого: в Якутии раскручивают новую «нефинансовую» пирамиду

«Яблочную» продукцию за полцены активно рекламируют местные блогеры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Шокирующие подробности громкого убийства в Петербурге: Доцент принимал гостей, а в соседней комнате лежал труп любовницы-аспирантки
Известного историка Олега Соколова задержали, когда он пытался утопить останки расчлененной им девушки в реке Мойке [фото, видео]
«Когда он надевал мундир, в него вселялся бес»: ученые и реконструкторы откровенно рассказали о доценте СПбГУ Олеге Соколове, который убил и расчленил молодую любовницу
По словам коллег Соколова, ради того, чтобы читать в оригинале мемуары Наполеона и его соратников, он самостоятельно выучил французский язык [фото, видео]
«Доцент истории» и «Наполеон» - это два разных человека»: Клинический психолог - об ученом СПбГУ Олеге Соколове, который зверски убил и расчленил молодую любовницу
Соколов был страстно увлечен образом Наполеона, «играл» его на реконструкторских фестивалях и даже имел дома портрет, где был изображен в образе французского императора
Доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил любимую студентку: Все, что известно о жуткой истории
Ученый, кумиром которого был Наполеон, расправился с молодой любовницей, а потом планировал самоубийство в Петропавловской крепости. Сейчас ему грозит 15 лет тюрьмы
Новости 24
В благотворительном фонде «Харысхал» пройдет день открытых дверей
Якутская спортсменка завоевала бронзу на соревнованиях по вольной борьбе
«Якутскэнерго» составил списки худших и лучших УК и ТСЖ
Авиакомпания «Якутия» временно снижает тариф на перелет Якутск - Москва
В Мегино-Кангаласском районе открыли новый участок автодороги
В течении пяти лет в Якутии появятся 43 новых пожарных депо
Якутская этно-группа стала победителем Russian World Music Awards 2019
В Горном районе отключилось электричество из-за прогнивших опор линий электропередач
Проект фильма о переселении якутян во время ВОВ выиграл грант президента РФ
В Нерюнгринской ГРЭС потратили 23 миллиона рублей на охрану труда
На чужой каравай, рот не разевай: в Якутске осужден мужчина за присвоение и продажу чужого земельного участка
В Ил Тумэн на круглом столе обсудили проблемы медицины
В Якутске пройдет слет приемных родителей
В Якутии забраковали больше тонны хлеба
Якутские школьники сняли фильм по мотивам повести фронтовика Тимофея Сметанина
Для доставки грузов в северные районы Якутии используют 300 единиц техники
11 ноября замглавы по ЖКХ Якутска примет участие в передаче «Прямой эфир с городом»
Вода в реке Вилюй не соответствует нормам
В Якутске водитель Lexus сбил женщину на заправке
В Алданском районе в ДТП погиб мужчина
В Якутии стали известны лучшие кочевые семьи
В Якутске пожарные потушили частный дом
В отдаленных районах Якутии появилось LTE