iPhone недорого: в Якутии раскручивают новую «нефинансовую» пирамиду

В Якутии набирает обороты новая кампания – купи новейшую модель iPhone и другую «яблочную» продукцию за полцены. Как это работает и с чем это едят, попыталась разобраться «КП в Якутии».

Призывы фирмы.Фото: Социальные сети

Как известно, ценовая политика Apple довольно проста – единая цена на продукцию во всех точках продаж. В салонах сотовой связи Якутска, в том числе и у официальных представителей компании, цена на iPhone 11 Pro Max – от 99 990 до 131 990 рублей. А компания Interaction.gr предлагает всем желающим приобрести этот новый гаджет всего за 57 тысяч рублей. А также оригинальные Apple Watch S5 за 15 тысяч рублей, AirPods Pro за 10 тысяч рублей и MacBook Air (ранг OPTI Pro) 256 Gb за 54 тысячи рублей.

Первый пост в официальном аккаунте компании в Инстаграм датирован апрелем 2019 года. Сами себя они называют «новым игроком на рынке техники» и «магазином топовых гаджетов со скидкой 50%». В обращении к клиентам сказано: «Мы решили помочь вам приобрести любую технику, о которой вы думаете, но откладываете ее приобретение. Хватит откладывать свои цели и мечты».

В аккаунте компании - десятки фото довольных клиентов.Фото: Социальные сети

Принцип работы компании таков: клиент заключает договор на покупку нужного ему смартфона (наушников, макбука, смарт-часов и т.д.) и платит оговоренную в нем сумму – как правило, это половина его рыночной стоимости. Затем ему нужно убедить 3-4 друзей подписать с компанией аналогичные договоры – и получить свой гаджет. «Вы приводите к нам новых клиентов, мы вам скидку – равноценный обмен», - пишут Interaction.gr. Также есть вариант подождать в общей очереди, пока у компании не наберется достаточное количество других клиентов, и получить вожделенный гаджет.

Счастливые обладатели гаджетов рассказывают об этом своим подписчикам.Фото: Социальные сети

В профиле компании в Инстаграм – десятки фотографий довольных якутян. Среди них – известные местные блогеры Lina_Malina (аудитория 53,4 тысячи подписчиков) и Прасковья Бояркина (29,2 тысячи подписчиков). В мае 2019 года популярные КВН-щики и вайнеры Hits Production, опубликовали в своем аккаунте рекламный видеоролик с призывом вступить в «бизнес» Interaction.gr. Надо отметить, что большинство довольных клиентов впоследствии публикуют фото с рассказом об удачной покупке в своих профилях.

Блогер Лина Малина "засветилась" в Инстаграм фирмы несколько раз.Фото: Социальные сети

Фото Lina_Malina в аккаунте компании опубликовано трижды. Под постом с ее улыбающимся лицом и новеньким Айфоном с наушниками в руках 12й комментарий – люди интересуются условиями заключения договора. При этом под большинством постов в аккаунте компании количество откликов не превышает 60-ти.

6 ноября Lina_Malina провела прямой эфир для своих подписчиков в Инстаграм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="656" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/742541" frameborder="0"></iframe> Блогер Лина Малина о покупке айфонов за полцены.

- Если вы учились в школе и учили математику, вы должны понять в чем их выгода. Почему вы должны покупать технику за полцены и не шевелить своим телом ради того, чтобы начать как-то рассказывать и рекомендовать своим друзьям? Это простой способ сарафанного радио. Я привлекала людей абсолютно без инстаграма, не хотела делать им бесплатную рекламу. Они не сотрудничают ни с одним блогером, хотя они туда сами идут и предлагают свои услуги, - говорит девушка.

Блогер Лина Малина "засветилась" в Инстаграм фирмы несколько раз.Фото: Социальные сети

Призыв блогера.Фото: Социальные сети

Однако Lina_Malina лукавит. Пост о том, как она получила четвертый (!!!) iPhone 11 Max Pro, который лайкнули 1384 человека, в ее Инстаграм все же был. В нем девушка эмоционально рассказывает, как они с мужем обеспечили смартфонами всю родню, и предлагает подписчикам воспользоваться промокодом «от Лины Малины». «Только удостоверившись в честности и порядочности @interaction.gr, пишу тут и выкладываю бесплатную рекламу для них», - пишет девушка. Вскоре пост был удален.

На деятельность компании обратила внимание общественница Алена Алексеева.

- В пролете окажутся те, которым не повезло, какой-то эшелон, которых будет большое количество, они скинутся своими последними, кто-то наварится, блогеры останутся при своем, а может быть заработают. Страшно было прочитать в директ в переписке с молодой особой фразу «Мне это уже как бы неважно, я главное получила свой телефон)». Здесь в принципе ничего ни убавить, ни добавить. Если чего-то не предпринимать, то эти люди скоро будут нас учить, лечить, управлять через органы власти. Что-то меня такая перспектива совсем не прельщает. А вас? - пишет девушка.

Комментарий девушки, вступившей в ряды покупателей дешевых айфонов.Фото: Социальные сети

Схема «айфон за полцены» гуляет по России уже давно. В 2014 году закрылась компания Sales American store, которая начала работу в Краснодаре и уже через несколько месяцев открыла свои офисы по всей стране. Они предлагали смартфон последней модели (тогда это был iPhone 6) всего за 19.990 рублей – в официальных магазинах он тогда стоил от 32 тысяч рублей.

Когда компания закрылась, десятки людей потеряли свои деньги – в полицию Краснодара обратились около 200 человек.