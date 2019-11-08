2019-11-08T07:30:30+03:00
Происшествия

"Хочу порулить": пилот, пустивший девушку за штурвал самолета, стал фигурантом уголовного дела

Сотрудник авиакомпании «ИрАэро» доверил своей подруге штурвал воздушного судна с пассажирами на борту [видео]
Ольга Донская
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Инцидент произошел 31 августа.Инцидент произошел 31 августа.Фото: Социальные сети
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Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту несанкционированного управления самолетом. 33-летнюю девушку в кабину Ан-24, на борту воздушного судна находились пассажиры, провел пилот авиакомпании «ИрАэро».

Видео за штурвалом выложила в свои социальные сети сама героиня съемки. По версии следствия, инцидент произошел 31 августа во время рейса Якутск - Саккырыыр - Якутск. На записи слышно, как пилот дает подруге указания и советы по управлению самолетом. Через какое-то время видео разлетелось по соцсетям.

Пилот ан-24 посадил за штурвал девушку.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Такие деяния наказываются штрафом до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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