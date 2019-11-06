Пилот посадил девушку за штурвал: следователи Якутии проверят факт нарушения

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ начата доследственная проверка по факту управления самолетом 33-летней девушкой, не имеющей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок. Пилот авиакомпании «ИрАэро» посадил за штурвал Ан-24 свою подругу, чем она решила похвастаться в социальных сетях.

По предварительным данным, 31 августа 2019 года главная героиня видео какое-то время летела по маршруту Якутск-Саккырыыр, а в это время пилот за кадром давал девушке советы.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.