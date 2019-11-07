2019-11-07T05:06:58+03:00
Происшествия

20 тысяч рублей за 39 отравленных человек: в Якутии огласили решение суда для хозяина точки продаж шаурмы

Во время следствия выяснилось, что обвиняемый работал нелегально
Ольга Донская
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Подсудимый полностью раскаялся и возместил ущерб пострадавшим.Подсудимый полностью раскаялся и возместил ущерб пострадавшим.
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В июле 2019 года в Чурапчинском районе Якутии массово отравились сразу 39 человек. Всех пострадавших скосил сальмонеллез, который они подхватили, съев шаурму изготовленную у местного предпринимателя.

Среди заболевших было 11 детей. Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. После массового отравления Роспотребнадзор проверил кафе на нарушения, которых оказалось воз и маленькая тележка: несоблюдение условий хранения сырья и готовых блюд, отсутствие обеспечения дезинфекционного и технологического режима при приготовлении и неудовлетворительное санитарное состояние помещений. Инспекторы отобрали пробы пищевых продуктов и смывы с объектов внешней среды, а деятельность кафе приостановили. На этом нарушения чурапчинского «шарумена» не закончились, выяснилось, что мужчина работал нелегально, не зарегистрировав себя в качестве индивидуального предпринимателя. За это суд выписал ему штраф.

По факту отравления на горе-бизнесмена возбудили уголовное дело по статье 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Во время расследования мужчина раскаялся, полностью признал свою вину и возместил ущерб, причиненный пострадавшим. Благодаря этому следствие внесло в районный суд ходатайство о прекращении уголовного преследования бизнесмена и назначить ему штраф. Суд с этим согласился и выписал мужчине штраф в размере 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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