«Выступление группы не соответствует никакому моральному этикету»: в Якутске хотят запретить концерт Little Big

На 10 ноября в Якутске запланирован концерт российской рейв-группы Little Big в рамках российского турне "Pop On The Top Tour". Спортивная общественность и молодежные организации республики требуют отменить выступление, аргументируя это тем, что «творчество группы негативно влияет на детей и не соответствует никакому моральному этикету».

- Мы, спортивная общественность и молодежные общественные организации Республики Саха (Якутия), серьезно обеспокоены предстоящим проведением концерта группы Little Big в ЦСП «Триумф». Считаем [его] недопустимым с точки зрения морали и нравственности, противоречащим законодательству Российской Федерации, подрывающим информационную безопасность детей, наносящим вред их здоровью, психическому, духовному, нравственному развитию, поскольку репертуар этой группы содержит пропаганду алкоголя, разврата, садизма, сцены различных половых извращений, ненормативную лексику, - говорится в открытом письме инициативной группы.

Послание адресовано руководителю администрации главы и правительства республики, а также министрам культуры, образования, молодежи, спорта и внешних связей Якутии. Под текстом письма стоят подписи директоров федераций тайского бокса, кикбоксинга и бокса, а также мужской общественной организации «Одун».

- ЦСП «Триумф» известен не только нам, якутянам, но и всем спортсменам и любителям спорта всего мира как самый выдающийся спортивный комплекс Республики Саха, где проводятся не только республиканские, российские соревнования, но и на международном уровне чемпионаты мира по разным видам спорта. Это храм здорового образа жизни и главный трамплин на олимпийский пьедестал, мы должны беречь [его] и сохранить чистый спортивный дух для наших подрастающих спортсменов. Проведение подобных мероприятий в стенах нашего любимого «Триумфа», который вдохновляет спортсменов к высшим достижениям в спорте, вмиг может уничтожить стремление и волю к победе. Требуем запретить проведение концерта и привлечь к ответственности организаторов, - сказано в письме.

Инициативу спортсменов также поддержали активисты общественной организации «Ус тумсуу», опубликовав призыв к отмене концерта Little Big в своем официальном аккаунте.

Как сообщил News.Ykt.ru директор ЦСП «Триумф» Леонид Спиридонов, решать, быть или не быть концерту Little Big в Якутске, будет зампредседателя Ил Тумэн Ольга Балабкина: "Да, организаторы подали заявку насчет аренды. Все мне уже звонят, спрашивают. Мы отправили организаторов к курирующему зампреду Ольге Балабкиной, сегодня в правительстве должно состояться совещание, где решат, арендовать центр или нет".

Организатором концерта в Якутске выступила компания «Ave Show». Один из представителей компании сообщил «КП в Якутии», что выступление группы в любом случае состоится и никто из активистов напрямую к ним не обращался. Возрастной ценз концерта – 16+, билеты в свободной продаже.

В октябре нынешнего года отменить выступление группы Little Big на одной из площадок в Калининграде требовал боксер и общественный деятель Сергей Горохов.

- Эти нелюди убивают, растлевают, пропагандируют насилие, мат, пошлость, убийство, - писал боксер в своем Инстаграм, сопроводив текст видеозаписью с выступления группы.

Однако, несмотря на все усилия, концерт рейверов в Калининграде все же состоялся.

Год назад в Якутске сорвался концерт эпатажного российского рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк). Несмотря на 1,5 тысячи проданных билетов, организаторы приняли решение об отмене гастролей во избежание возможных провокаций – артисту поступали угрозы «избить и убить его в Якутске».

В октябре 2018 года группа Little Big взорвала интернет треком Skibibdi, который очень быстро стал вирусным. Коллектив известен своими эпатажными клипами и текстами с использованием нецензурной лексики.

