2018-11-27T09:52:05+03:00
Звезды

Концерт Элджея в Якутске отменен: артисту угрожали расправой

Выступление рэп-исполнителя в рамках тура по стране было запланировано на 28 ноября
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Несмотря на 1,5 тысячи проданных билетов, концерт было решено отменить во избежание возможных провокаций.Несмотря на 1,5 тысячи проданных билетов, концерт было решено отменить во избежание возможных провокаций.Фото: Иван ЛЕВИ
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Выступление Элджея в спорткомплексе «Триумф» отменено после угроз расправы над исполнителем. Концерт рэпера в Якутске должен быть стать частью тура по стране Notorious tour (Episode 2) и был запланирован на 28 ноября.

По словам организаторов гастролей, артисту поступали угрозы — неизвестные призывали «избить и убить его в Якутске». Несмотря на 1,5 тысячи проданных билетов, концерт было решено отменить во избежание возможных провокаций во время и после выступления.

Ранее депутат из Нерюнгринского района Александр Силин призывал запретить гастроли рэпера «из-за татуировок с нацисткой символикой». Однако МВД Якутии не усмотрело законных оснований для отмены концерта.

За два дня до концерта вышло распоряжение Управления образования Якутска с рекомендацией школьникам воздержаться от посещения этого мероприятия.

Воздержаться от посещения мероприятия рекомендовало Управление образования Якутска.

Воздержаться от посещения мероприятия рекомендовало Управление образования Якутска.

27 ноября заместитель министра спорта Якутии Семен Чердонов встретился с общественниками и сообщил об отмене концерта.

- Элджей известен исполнением песен антиобщественного содержания с использованием нецензурной брани. Подобная никем не контролируемая пропаганда может привести со временем к непоправимому удару по моральным и нравственным ценностям современного общества. И, совсем не исключено, что наше будущее окажется в опасности, - высказало свою позицию министерство спорта Якутии.

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