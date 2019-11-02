2019-11-02T09:37:28+03:00
Общество

В России выбирают «лучшего Анискина»

Якутию на всероссийском конкурсе «Народный участковый» представляет старший лейтенант полиции Денис Огородник из Удачного
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Денис пошел в полицию по стопам отца.Денис пошел в полицию по стопам отца.Фото: Из личного архива героя публикации
Изменить размер текста:

Стартовало финальное голосование всероссийского конкурса «Народный участковый», которое продлится до 10 ноября. Выбирают «лучшего Анискина» страны на сайте «Комсомольской правды».

Якутию на всероссийском конкурсе представляет 33-летний старший лейтенант полиции Денис Огородник из Удачного. На региональном этапе он победил с большим отрывом – от ближайшего соперника его отделяло около тысячи голосов.

В Удачном в сферу ответственности Дениса входит административный участок №17. Где проживает 4200 человек. За год старший участковый Огородник рассмотрел 145 жалоб граждан и раскрыл 21 преступление. Тяжких и особо тяжких преступлений на его территории совершено не было.

В 2019 году всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится МВД России в девятый раз. Информационным партнером выступает издательский дом «Комсомольская правда». Награждать трех лучших участковых страны будут в МВД России в Москве 15 ноября, накануне Дня участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября. Победитель получит от главы Министерства внутренних дел и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от новенького УАЗ "Патриот".

Поддержать якутянина на федеральном этапе голосования можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всегда нужно оставаться человеком»: лучший участковый Якутии о семье, спорте и «бойцах невидимого фронта»

Поддержим земляка — старшего лейтенанта полиции Дениса Огородника на всероссийском конкурсе (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я почти похитила ребенка!»: корреспондент «КП» проверила, насколько безопасны садики Новосибирска
После трагедии в Нарьян-Маре родительские чаты не умолкают. Мамы переживают, что на территорию садика может проникнуть любой псих. Отчасти это оказалось правдой [эксперимент «КП»]
Новости 24
Синоптики прогнозируют сильный ветер и метели сразу в нескольких районах Якутии
Якутию на Всероссийском фестивале дворового футбола представят дети из Мегино-Кангаласского района
В 203 микрорайоне Якутска появится новый детский сад
Из Монголии вернулась якутская сборная по дзюдо
Погода в Якутске на 2 ноября
Касса Энергосбыта на улице Каландаришвили в Якутске не будет работать до 6 ноября
В Якутске за прошедшую неделю участниками ДТП стали дети
В Якутске мужчина угрожал своей матери топором, а потом подрался с полицейским
Занятия спортом еще ближе: на сайте СК «Модун» открылась онлайн-запись
В социальных сетях распространилась информация о том, что новый мост через реку Марха неисправен
В Чурапчинском районе за судимость уволили воспитателя
После столкновения двух авто в Якутске, водитель, выехавший на встречку, отказался от проверки на алкоголь
В Ленском районе произошел разлив нефти, но из-за ледостава комитет эконадзора не может добраться до места происшествия
Когда кухня – бойня: в Якутии за сутки зафиксировано три случая поножовщины
Капитальный ремонт в 169 домах Якутии закончится до нового года
В Олекминске произошла утечка сточных вод
Сотрудница якутской кредитно-финансовой организации похитила у должников земельный участок стоимостью более 5 млн рублей
В Якутске водитель сбил женщину, переходящую дорогу в неположенном месте
8 лет за «закладку»: в Якутске пойман распространитель наркотиков
В Якутии «дорожные» деньги потратят на зарплату работникам детсадов