В России выбирают «лучшего Анискина»

Стартовало финальное голосование всероссийского конкурса «Народный участковый», которое продлится до 10 ноября. Выбирают «лучшего Анискина» страны на сайте «Комсомольской правды».

Якутию на всероссийском конкурсе представляет 33-летний старший лейтенант полиции Денис Огородник из Удачного. На региональном этапе он победил с большим отрывом – от ближайшего соперника его отделяло около тысячи голосов.

В Удачном в сферу ответственности Дениса входит административный участок №17. Где проживает 4200 человек. За год старший участковый Огородник рассмотрел 145 жалоб граждан и раскрыл 21 преступление. Тяжких и особо тяжких преступлений на его территории совершено не было.

В 2019 году всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится МВД России в девятый раз. Информационным партнером выступает издательский дом «Комсомольская правда». Награждать трех лучших участковых страны будут в МВД России в Москве 15 ноября, накануне Дня участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября. Победитель получит от главы Министерства внутренних дел и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от новенького УАЗ "Патриот".

Поддержать якутянина на федеральном этапе голосования можно здесь.

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