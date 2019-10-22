«Всегда нужно оставаться человеком»: лучший участковый Якутии о семье, спорте и «бойцах невидимого фронта»

В республике подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый». По итогам голосования лучшим участковым Якутии стал Денис Огородник из Удачного.

Голосование проходило на официальном сайте МВД Якутии. В первом этапе конкурса приняли участие 22 участковых уполномоченных полиции из разных районов республики, во втором этапе – 13. В итоге Денис победил с большим отрывом – от ближайшего соперника его отделяло около тысячи голосов.

Под контролем Денис 4 000 жителей района.Фото: Из личного архива героя публикации

Самый народный участковый самого большого региона страны рассказал «Комсомольской правде в Якутии» о себе и своей порой нелегкой работе.

По словам победителя, поучаствовать в конкурсе предложило руководство. «Надо так надо», - решил 33-летний старший лейтенант Огородник.

Денис пришел в полицию по стопам отца, который также служил в правоохранительных органах. Имея перед глазами такой пример, в выборе профессии будущий участковый не сомневался. Получив высшее образование в Иркутске, в августе 2013 года он переступил порог отдела полиции родного города Удачный. Сейчас Денис работает в должности старшего участкового и дослужился до старшего лейтенанта.

Рабочий день участкового начинается с планерки и инструктажа у руководства, затем выезды на адреса и прием граждан.

В Удачном сферу ответственности Дениса входит административный участок №17. Где проживает 4200 человек. За год старший участковый Огородник рассмотрел 145 жалоб граждан и раскрыл 21 преступление. Тяжких и особо тяжких преступлений на его территории совершено не было. На учете состоит 38 человек, в том числе 11 освобожденных условно-досрочно. С ними народный участковый ведет профилактическую работу.

- Я люблю свое дело. Трудности есть всегда, но они не отбивают охоту работать больше и продуктивнее. На мой взгляд, самое сложное в работе участкового —многофункциональность. Надо успевать буквально всё, выслушать и помочь всем, кто обращается в правоохранительные органы. Но я не жалуюсь - понимаю, что мое участие может помочь. Самое главное – это доверие людей, - говорит Денис.

Главное правило лучшего участкового Якутии – действовать только согласно закону и всегда оставаться человеком: честным, открытым, добрым и справедливым.

В се свободное время лучший участковый Якутии проводит с семьей.Фото: Из личного архива героя публикации

Вне работы Денис счастливый семьянин – у него есть любимая супруг Евгения и двое детей: трехлетний Дима и годовалая Ксюша. Всё свободное время старший лейтенант Огородник посвящает домочадцам.

Денис занимается борьбой и тренируется в тренажерном зале, активно приобщает к спорту сына Диму – малыш ходит в зал вместе с папой. «Дочка подрастет – ее тоже в спорт возьму», - улыбается народный участковый.

В 2019 году всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится МВД России в девятый раз. Информационным партнером выступает издательский дом «Комсомольская правда».

Голосование на третьем, финальном этапе конкурса пройдет на сайте www.kp.ru с 1 по 10 ноября. Награждать трех лучших участковых страны будут в МВД России в Москве 15 ноября, накануне Дня участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября. Победитель получит от главы Министерства внутренних дел и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от новенького УАЗ "Патриот".

Поддержим якутянина Дениса Огородника на третьем, федеральном этапе голосования!