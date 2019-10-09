В Якутске задержали молодчиков, хотевших взорвать банкомат в холле Института мерзлотоведения

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении в Институте мерзлотоведения. Инцидент произошёл утром 7 октября.

В начале восьмого в холл научного учреждения ворвались двое молодчиков в камуфляжной форме и масках. Для начала они обезвредили женщину-охранника – брызнули в нее из перцового баллончика, а потом начали подсоединять газовый баллон к банкомату, чтобы взорвать его. Но в итоге их манипуляций была сорвана лишь декоративный элемент объекта. На шум прибежала вторая женщина, работающая в учреждении уборщицей. Грабители также брызнули в нее из баллончика и скрылись с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ранее судимые за совершение аналогичных преступлений 37 и 38 – летний жители Якутска установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело статье 162 УК РФ «Разбой». Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/736709" frameborder="0"></iframe> Задержание грабителей, пытавшихся взорвать банкомат в Якутске.

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