2019-10-09T07:09:36+03:00
Происшествия

В Якутске задержали молодчиков, хотевших взорвать банкомат в холле Института мерзлотоведения

Оба мужчины были ранее судимы [видео]
Ольга Донская
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Грабители обезвредили двух женщин с помощью газового баллончика.Грабители обезвредили двух женщин с помощью газового баллончика.Фото: Ольга Донская
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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении в Институте мерзлотоведения. Инцидент произошёл утром 7 октября.

В начале восьмого в холл научного учреждения ворвались двое молодчиков в камуфляжной форме и масках. Для начала они обезвредили женщину-охранника – брызнули в нее из перцового баллончика, а потом начали подсоединять газовый баллон к банкомату, чтобы взорвать его. Но в итоге их манипуляций была сорвана лишь декоративный элемент объекта. На шум прибежала вторая женщина, работающая в учреждении уборщицей. Грабители также брызнули в нее из баллончика и скрылись с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ранее судимые за совершение аналогичных преступлений 37 и 38 – летний жители Якутска установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело статье 162 УК РФ «Разбой». Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания.

Задержание грабителей, пытавшихся взорвать банкомат в Якутске.

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Инцидент произошел 7 октября в Институте мерзлотоведения СО РАН [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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