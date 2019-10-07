«Они были в камуфляже и масках»: в Якутске ищут двух молодчиков, которые пытались взорвать банкомат

Полиция разыскивает двух молодчиков, которые пытались взорвать банкомат в Институте мерзлотоведения в Якутске. Инцидент произошел рано утром 7 октября.

В начале восьмого в холл научного учреждения ворвались двое молодчиков в камуфляжной форме и масках. Момент, когда они подходили к институту и выходили оттуда, зафиксировала камера видео-наблюдения, установленная снаружи здания. Судя по ней, на всё про всё у злоумышленников ушло около пяти минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/736250" frameborder="0"></iframe> В Якутске двое молодчиков пытались взорвать банкомат..Грабители обезвредили двух женщин-охранников с помощью перцового баллончика, однако с банкоматом им справиться не удалось. На всё про всё у них ушло около пяти минут.

Первым делом они обезвредили женщину-охранника, сидевшую в будке возле входа, с помощью перцового баллончика. Действовали налетчики уверенно и быстро, поэтому нажать тревожную кнопку она не успела – сразу упала и отключилась.

Затем они подсоединили принесенный с собой газовый баллон к стоящему в холле первого этажа банкомату, и попытались его взорвать. Однако что-то пошло не так – агрегат остался цел, была сорвана только декоративная планка, закрывающая отверстие выдачи купюр.

На шум прибежала еще одна женщина, которая проводила уборку на втором этаже здания. Злоумышленники этого явно не ожидали – по всей видимости, они рассчитывали лишь на присутствие одного охранника. Распылив в ее сторону перцовый баллончик, грабители ретировались. Придя в себя, женщина вызвала полицию.

Так выглядит банкомат института после налёта и снятия отпечатков пальцев.Фото: Из личного архива героя публикации

- Газовый баллончик, которым вооружились грабители, был «ядреным» - обе наши сотрудницы были опухшие, раскрасневшиеся и мало что успели увидеть, - сообщил «КП в Якутии» заместитель директора Института мерзлотоведения по общим вопросам Лев Ли. – Более-менее пришли в себя только к обеду. Приехали сотрудники полиции и криминалисты, место происшествия оцепили, сняли отпечатки пальцев с банкомата и просмотрели записи камер наблюдения. Также допросили нескольких человек, в том числе меня, и попросили списки всех сотрудников института. Дело в том, что сегодня у нас день зарплаты, а значит, накануне вечером банкомат должны были пополнить. Всё это наводит на мысль, что дата и время налета выбраны не случайно, и к произошедшему причастен кто-то, знающий ситуацию изнутри. Не знаю, как часто подобное происходит, но у нас в институте такое впервые.

Как выяснилось, основная входная дверь в здание в столь ранний час уже была открыта. В Институте мерзлотоведения это обычная практика: с шести утра начинают работать дворник и уборщица, а также приходят некоторые сотрудники.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе МВД республики, вызов на пульт дежурного поступил около 07:50. На место происшествия выехала оперативная группа, в том числе кинолог со служебной собакой.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, подозреваемых пока нет.