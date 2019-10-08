2019-10-08T08:55:42+03:00
Происшествия

Задержанный накануне экс-руководитель рудника «Мир» покончил с собой в следственном изоляторе Якутска

Алексей Бурксер и Александр Манн обвиняются в нарушении правил безопасности, которое повлекло за собой аварию и смерть восьми шахтеров
Ольга Донская
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Обвиняемые могли закончить работы на руднике, но не сделали этого.Обвиняемые могли закончить работы на руднике, но не сделали этого.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, что 8 октября в следственном изоляторе Якутска покончил с собой бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Бурксер.

Напоминаем, что накануне, 7 октября по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми человек и причинение крупного ущерба, были арестованы экс-начальник рудника Алексей Бурксер и и.о главного инженера Александр Манн, сообщает YakutiaDaily со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Обвиняемые были помещены под стражу из-за того, что Бурксер принимал попытки скрыться, а Манн помешать расследованию. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причастность к произошедшему других должностных лиц АК «АЛРОСА».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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