Ответить за гибель 8 человек: в Якутске арестованы бывшие руководители рудника «МИР»
Во время расследования уголовного дела о затоплении подземного рудника и гибели работников АК «АЛРОСА» взяты под стражу двое бывших руководителей предприятия - Алексей Бурксер и Александр Манн. Трагедия случилась в 2017 году.
В июле 2017 года в подземном руднике „Мир“ появились первые признаки прорыва воды. Несмотря на это, начальник и исполняющий обязанности главного инженера рудника продолжили работу и не приняли мер к выводу работников из опасной зоны. Это решение привело к страшной трагедии: 4 августа 2017 года произошла авария - в рудник прорвалось около 200 тысяч кубометров воды. В этот момент в шахте работали 151 человек. После аварии была развернута спасательная операция и организован оперативный штаб, но судьба восьми горняков осталась неизвестной. Их поиски официально прекратили 26 августа 2017 года.
Восемь горняков оказались погребенными заживо.Фото: ЯСИА
Бывшему начальнику подземного рудника «Мир» Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера Александру Манну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба).
Оба обвиняемых заключены под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн — воспрепятствовать расследованию уголовного дела.
Взяты под стражу двое бывших руководителей предприятия АК АЛРОСА .Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) бывшему начальнику подземного рудника Мир Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера этого предприятия Александру Манну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба). В июле 2017 года в подземном руднике Мир в пределах границ опасных зон в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды. Несмотря на то, что начальник и исполняющий обязанности главного инженера рудника Мир владели информацией о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу подземного рудника и не приняли мер к выводу работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии. 4 августа 2017 года произошла авария, в результате которой 8 работников рудника погибли. Следствием для установления причастности бывших руководителей рудника к совершению инкриминируемого им преступления проведен большой объем следственных действий, ряд сложных исследований, в том числе комплексная горнотехническая документальная судебная экспертиза. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального ФСБ, при взаимодействии с которыми оба фигуранта были задержаны. По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн -воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается. Следствием устанавливается причастность к произошедшему других должностных лиц АК АЛРОСА (ПАО). Видео: ФСБ России
ИСТОЧНИК KP.RU