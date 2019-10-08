Ответить за гибель 8 человек: в Якутске арестованы бывшие руководители рудника «МИР»

Во время расследования уголовного дела о затоплении подземного рудника и гибели работников АК «АЛРОСА» взяты под стражу двое бывших руководителей предприятия - Алексей Бурксер и Александр Манн. Трагедия случилась в 2017 году.

В июле 2017 года в подземном руднике „Мир“ появились первые признаки прорыва воды. Несмотря на это, начальник и исполняющий обязанности главного инженера рудника продолжили работу и не приняли мер к выводу работников из опасной зоны. Это решение привело к страшной трагедии: 4 августа 2017 года произошла авария - в рудник прорвалось около 200 тысяч кубометров воды. В этот момент в шахте работали 151 человек. После аварии была развернута спасательная операция и организован оперативный штаб, но судьба восьми горняков осталась неизвестной. Их поиски официально прекратили 26 августа 2017 года.

Восемь горняков оказались погребенными заживо.Фото: ЯСИА

Бывшему начальнику подземного рудника «Мир» Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера Александру Манну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба).

Оба обвиняемых заключены под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн — воспрепятствовать расследованию уголовного дела.