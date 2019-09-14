Это провал: ужасы жилого дома в самом центре Якутска

12 сентября в тамбуре второго подъезда жилого дома №34 на проспекте Ленина провалился пол.

Площадь обрушения составила 6 квадратных метров. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. По итогам срочного заседания комиссии по ЧС управляющая компания «ЖКХ Губинский» установила на месте провала временные мостки и ограждения. Примечательно, что при входе в первый подъезд трёхэтажки на полу видна бетонная заплатка. Так что, возможно, в этом доме пол уходит из-под ног не впервые.

Место провала завесили, на пол уложили доски.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Жильцы час простояли на улице

Трехэтажный многоквартирный дом №34 был построен на проспекте Ленина в 1953 году. Как и во всех первых каменных домов Якутска, в квартирах были установлены печи, а сточные воды уходили в септик.

В обоих подъездах протекают потолки, отваливается штукатурка, полы неровные даже визуально, а лестницы ощутимо покосились. Нам удалось пообщаться с жильцами дома, которые гостеприимно впустили нас в свои квартиры, чтобы мы смогли увидеть ситуацию изнутри.

Марфа Егорова проживает в первом подъезде, в 13-й квартире. Около часу дня девушка собиралась на учебу и услышала пожарную сирену, но подумала, что это утечка газа или учения. Позвонила сестре, попросила присмотреть за детьми. Однако, когда та подошла к дому, там уже вовсю шла эвакуация. Во дворе коммунальщики и полиция, внутрь никого не пускали. Жильцы час простояли на улице, пока дом обследовали разные службы. После этого людям разрешили вернуться в квартиры. После ЧП газ в доме отключили на сутки.

В один прекрасный день с потолка перед входной дверью в квартиру Марфы рухнул кусок штукатурки.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

- Дом старый, мы летом прошлого года делали ремонт. Около двери оставались старые обои от прежних жильцов, когда их сняли – открылась большая щель, через которую был виден подъезд, пришлось её замазать. Через всю стену на кухне, с потолка до пола, шла большая косая трещина. Я позвонила в УК, спросила, что с ней делать. Они пришли, посмотрели, составили акт и говорят: «Замажьте чем-нибудь». Не так давно начал сыпаться потолок. В один прекрасный день под моей дверью лежали тяжёлые, размером с кирпич, куски штукатурки. Кажется, фундамент мало помалу сдвигается. Вчера соседи говорили, что у них тоже трещины, - рассказывает Марфа.

Ее семья купила квартиру в этом доме в 2013 году по рыночной цене, она не была дешёвой. По словам девушки, они знали, что дом старый, но трещин видно не было. Толстенная штукатурка в подъезде начала активно отваливаться пару лет назад, стали видны кирпичи, в 2013-м году такого не было. О том, что в 2000-х у дома обрушилась несущая стена, новоселы не знали.

Трещины на стенах подъездов пронумерованы.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

- На первом этаже есть парикмахерская «Каприз», у них, кажется, были проблемы со стенами. Ремонт шел долго, конструкции укрепили металлическими балками. Продавать квартиру мы не хотим – местоположение отличное. Было бы очень хорошо, если бы сделали ремонт, и мы смогли бы жить в безопасности. Обещали ремонт в 2022 году, но до этого очень далеко – до тех пор дом, наверное, ещё сдвинется. С 2013 года ни разу не было капремонта, сантехники только батареи и трубы чинят, - говорит девушка.

У соседей потолок падает

По словам жильцов, проблемы начались после обрушения несущей стены в начале 2000-х годов. С тех пор стены в подъездах и квартирах «украшают» многочисленные трещины, число которых продолжает расти.

Семья Лидии Ивановой проживает в квартире №7, во втором подъезде. Семья ее мужа въехала в этот дом в его год постройки.

Отверстие для печной трубы жильцы замазывать не стали.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

- Раньше здесь всегда протекала канализация. Воняло сточными водами. Особенно сильно трубы стали забиваться, когда появилось в доме открылось кафе (сейчас его уже нет). Кажется, в 2016 году поменяли все старые трубы, и стало лучше. Там, где магазины на 1 этаже, обвалилась несущая стена, её убрали. Фундамент укрепили, но с тех пор у нас пошли трещины. Стена сильно потрескалась по всему дому, сдвинулась на 5-6 см. Вот на этой трещине вчера поставили маячок. На месте вчерашнего провала на полу была дыра – не на проходе, а у стены. У нас на кухне раньше стояла печь, сейчас от её осталась только труба. Одна из стен в квартире под наклоном, поэтому входная дверь у нас плохо закрывается. По всему дому кривые полы, но особенно сильный крен в туалете и ванной. Крыша протекает – пару дней назад шли дожди, у нас всё бежало. У соседей в 6-й квартире потолок падает. Нужен капитальный ремонт. 3-4 года назад мы обращались в УК, когда у нас после дождя протёк весь потолок. Они не стали ремонтировать, а дали нам денег – 25 тысяч рублей. Вчера на комиссии по поводу обрушения пола нам сказали, что ремонт дома запланирован на 2021-2022 годы. А доживём ли мы этого времени, не обрушится ли дом? Нас здесь всех может раздавить, - говорит Лидия.

Из отверстия на месте провала сильно несет сыростью.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

По самым скромным подсчётам, в обоих подъездах трехэтажки 17 трещин (трещины в квартирах не пронумерованы). Несмотря на то, что на заседании УК «ЖКЖ Губинский» сообщили о том, что в 2016 году укрепили стены и часть фундамента, жильцы отмечают, что явных изменений после этих работ не увидели.

Возникает вопрос, почему изъяны, которые заметны невооружённым взглядом, не были зафиксированы ранее? Маячки на стенах установили только 12 сентября, после обрушения пола в подъезде. Возможно, если бы меры по капитальному ремонту жилого дома были приняты раньше, провала удалось бы избежать.

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