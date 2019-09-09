В Якутске назначен новый заместитель мэра

После еженедельной планерки главы Якутска Сарданы Авксентьевой стало известно кто стал новым заместителем мэра столицы. Им стал Максим Трофимов.

Комментируя назначение, она подчеркнула, что первый заммэра должен, кроме прочего, обладать прочными знаниями и опытом работы в отрасли ЖКХ.

Максим Трофимов родился 3 августа 1974 года в Якутске. В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, а в 2005 году — Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.

В 1989-1990 гг. — рабочий в изыскательном отделе ТОО «Сахаэлектропроект».

В 1994 г. — ведущий специалист отдела прогнозирования доходов и налогов министерства финансов Республики Саха (Якутия).

В 1995 г. — специалист-бухгалтер кредитного отдела АБ «Сахабилиибанк».

В 1995 г. — ведущий специалист отдела валютно-кредитных ресурсов министерства финансов Республики Саха (Якутия).

В 1996-1998 гг. — ведущий специалист отдела регулирования рынка ценных бумаг, начальник отдела ценных бумаг и финансового рынка министерства финансов Республики Саха (Якутия).

В 1998-2000 гг. — заместитель директора финансово-расчетного центра АК «Якутскэнерго».

В 2000-2004 гг. — начальник Якутского отделения ОАО «Якутскэнерго».

В 2004-2006 гг. — заместитель директора по экономике и финансам Якутских городских электрических сетей ОАО АК «Якутскэнерго».

В 2006-2008 гг. — первый заместитель главы городского округа «Якутск» по ЖКХ и энергетике.

В 2008-2011 гг. — заместитель, первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по ценовой политике — Региональная энергетическая комиссия.

В 2011-2014 гг. — председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке.

С 2015 года и до последнего времени возглавлял АО «Теплоэнергия».

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